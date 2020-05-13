Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Red Bull Warm Up ile evin sahnen olsun

Red Bull Warm Up ile evin sahnen olsun

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla geri dönüyor. 7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor.

Red Bull Warm Up ile evin sahnen olsun

Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresinden projeye başvurabilecek. Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

Müziğine güvenen herkesin mutlaka katılması gereken proje Red Bull Warm Up için başvuru dönemi başladı. Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Ancak tek bir farkla… Bu yıl proje yalnızca online olarak olarak yürütülüyor. Böylece Red Bull Warm Up, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.

KITES-27

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 Haziran 2020

Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Performansın özgün olmasını sağlayacak hayalgücü ise sınırlandırılmıyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak. Türkiye’nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak. Böylece Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyuracak.

Bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up’a başvuru şartlarına ilişkin daha detaylı bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Red Bull'un efsane eski sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film olduRed Bull'un efsane eski sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu
Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir?Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Sayılı tatlı su kaynaklarından birinden kan akıyor!

Sayılı tatlı su kaynaklarından birinden kan akıyor!

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Deney videosu izleyenleri dehşete düşürüyor

Deney videosu izleyenleri dehşete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull'un efsane eski sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu

Red Bull'un efsane eski sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu

Red Bull BC One heyecanı devam ediyor

Red Bull BC One heyecanı devam ediyor

TURKSPORU dergisinin yedinci sayısı Dergilik’te

TURKSPORU dergisinin yedinci sayısı Dergilik’te

The Kites Red Bull Müzik Stüdyosu, Paris’te

The Kites Red Bull Müzik Stüdyosu, Paris’te

Red Bull BC One heyecanı devam ediyor

Red Bull BC One heyecanı devam ediyor

Robbie Maddison Ege Denizi’nde motosiklete bindi

Robbie Maddison Ege Denizi’nde motosiklete bindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.