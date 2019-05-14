Red Dead Redemption 2 PC sürümü için geri sayım başladı

Serinin ilk oyunu olan RDR’nin de PlayStation 3 ve Xbox 360’a özel olması ve PC’ye gelmemesi, RDR 2’nin PC sürümü için olan umutları azaltmıştı. Ancak bugün Rockstar Games cephesinden ilginç bir sızıntı geldi!

Rockstar Games çalışanı olan Nan Ma, LinkedIn profilinde görevini RDR 2’nin PS4, Xbox One ve PC sürümleri üzerinde çalışıyor olarak güncelledi. Bu güncellemenin bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı henüz bilinmiyor.

Bir ara RDR 2’nin PC’ye geleceği ancak Epic Games Store’a özel olacağı söylenmişti. Ancak bu söylenti kısa süre sonra yalanlanmıştı. Bakalım Rockstar Games bu sızıntı için bir açıklama yapacak mı?

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