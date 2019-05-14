Mynet Trend

Red Dead Redemption 2 PC sürümü için geri sayım başladı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Rockstar Games’in uzun zamandır beklenen oyunu Red Dead Redemption 2 geçtiğimiz yılın sonlarına doğru PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini almıştı. GTA V’te olduğu gibi Rockstar Games, RDR 2’yi de önce konsola sunmuş ancak PC sürümü için bir açıklama yapmamıştı.

Red Dead Redemption 2 PC sürümü için geri sayım başladı

Serinin ilk oyunu olan RDR’nin de PlayStation 3 ve Xbox 360’a özel olması ve PC’ye gelmemesi, RDR 2’nin PC sürümü için olan umutları azaltmıştı. Ancak bugün Rockstar Games cephesinden ilginç bir sızıntı geldi!

Rockstar Games çalışanı olan Nan Ma, LinkedIn profilinde görevini RDR 2’nin PS4, Xbox One ve PC sürümleri üzerinde çalışıyor olarak güncelledi. Bu güncellemenin bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı henüz bilinmiyor.

x9qelrV

Bir ara RDR 2’nin PC’ye geleceği ancak Epic Games Store’a özel olacağı söylenmişti. Ancak bu söylenti kısa süre sonra yalanlanmıştı. Bakalım Rockstar Games bu sızıntı için bir açıklama yapacak mı?

Nisan ayında PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunlar!

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Herkesin bir Tinder’ı olacak! Tinder Lite ile tanışınHerkesin bir Tinder’ı olacak! Tinder Lite ile tanışın
Windows ve macOS’te ses düzeylerini arttırınWindows ve macOS’te ses düzeylerini arttırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

Demet Akalın Maldivler'den paylaştı! 'Fatih Ürek'i acil ara'

Demet Akalın Maldivler'den paylaştı! 'Fatih Ürek'i acil ara'

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Bu telefonlar artık...

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Bu telefonlar artık...

Apple dün gece yayınladı! iPhone kullananlar dikkat

Apple dün gece yayınladı! iPhone kullananlar dikkat

Büyük ekran ve uzun pil ömrü bu telefonda!

Büyük ekran ve uzun pil ömrü bu telefonda!

OnePlus 7 ve 7 Pro’nun tasarımları netleşti

OnePlus 7 ve 7 Pro’nun tasarımları netleşti

Uzay madenciliği için daha erken

Uzay madenciliği için daha erken

Güvenlik kameralar çok da güvenli değil

Güvenlik kameralar çok da güvenli değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.