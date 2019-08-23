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Reddit canlı yayın yapmaya fırsat verecek

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TEKNOLOJİ  | 23.08.2019 08:31 | Son Güncelleme

Bir süre önce web sitesinde beliren “r/pan” sekmesinin ne olabileceğine dair tartışmalar sonuç bulamamışken, tartışma servisi merak edilen açıklamayı yaptı.

Reddit canlı yayın yapmaya fırsat verecek

Popüler online tartışma servisi Reddit canlı yayın yapmaya fırsat verecek. Canlı yayın testleri de şimdiden başladı.Reddit Public Access Network servisinin kısaltması olarak kullanılan r/pan sekmesiyle kullanıcılar bir hafta boyunca sürecek testler için canlı yayın yapabilecekler.

Ancak canlı yayınların, mesai saatleri içinde yapılması gerekiyor. Yani Pazartesi’den Cuma’ya ve saat 9-5 arasında yapılacak. Bu da servisin çalışanlarının canlı yayınları dikkatlice incelemek ve kontrolsüz bir yayının yapılmasını engellemek için gerekli bir önlem.

Geliştiriciler bu denemeden sonra edindikleri deneyimle livestream özelliğini kalıcı olarak sisteme entegre edecekler. Web servisi şimdilik aynı anda 100’den fazla canlı yayına izin vermiyor. Bu yayınlar ise en fazla 30 dakika uzunluğunda olabilecek. Servisin editörleri de canlı yayınları dikkatle izliyor ve puanlandırıyor.

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Reddit canlı yayın

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