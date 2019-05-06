Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

Çinli üreticiler genel olarak yan kuruluşlarıyla isim yapmayı seviyorlar. Genel olarak bakıldığı zaman Samsung, Apple ya da Sony gibi isimlerin herhangi bir yan kuruluşu olmadığını görüyoruz. Fakat iş Çinli üreticilere geldiğinde, hemen hemen hepsinin aynı sektörde boy gösteren yan kuruluşlara sahip olduğunu görüyoruz.

Basit bir şekilde örneklemek gerekirse, Honor – Huawei, Nubia – ZTE, Realme – Oppo ve Redmi – Xiaomi ilişkilerinden bahsedebiliriz. Her ne kadar satış rakamları yan kuruluşlar üzerine dağılsa da global pazar payı hesaplanırken, tüm satış rakamları tek bir çatı altında toplanıyor.

Örneğin dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren Huawie’nin satış rakamları arasında Honor logosu altındaki modeller de bulunuyor. Üstelik Honor’ın satış yüzdesinin hayli yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sektörün bir diğer yükselen ismi Xiaomi’de de işler pek farklı değil. Giderek yükselen Redmi markasını satışları, Xiaomi’ye dahil ediliyor. Zaten günümüzde kimse Redmi’yi tek bir marka olarak görmüyor. Genelde bu markanın modelleri de Xiaomi XXX şekilde satılıyor.