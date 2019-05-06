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Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

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TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olan Redmi, yeni amiral gemisi modelinde nasıl bir donanım kullanacak?

Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

Çinli üreticiler genel olarak yan kuruluşlarıyla isim yapmayı seviyorlar. Genel olarak bakıldığı zaman Samsung, Apple ya da Sony gibi isimlerin herhangi bir yan kuruluşu olmadığını görüyoruz. Fakat iş Çinli üreticilere geldiğinde, hemen hemen hepsinin aynı sektörde boy gösteren yan kuruluşlara sahip olduğunu görüyoruz.

Basit bir şekilde örneklemek gerekirse, Honor – Huawei, Nubia – ZTE, Realme – Oppo ve Redmi – Xiaomi ilişkilerinden bahsedebiliriz. Her ne kadar satış rakamları yan kuruluşlar üzerine dağılsa da global pazar payı hesaplanırken, tüm satış rakamları tek bir çatı altında toplanıyor.

Örneğin dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren Huawie’nin satış rakamları arasında Honor logosu altındaki modeller de bulunuyor. Üstelik Honor’ın satış yüzdesinin hayli yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sektörün bir diğer yükselen ismi Xiaomi’de de işler pek farklı değil. Giderek yükselen Redmi markasını satışları, Xiaomi’ye dahil ediliyor. Zaten günümüzde kimse Redmi’yi tek bir marka olarak görmüyor. Genelde bu markanın modelleri de Xiaomi XXX şekilde satılıyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir habere göre, Xiaomi’nin yan kuruluşu yakında yeni amiral gemisi modelini tanıtacakmış.
Bu amiral gemisi modelinin Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik ekranla gelecek olan telefon Mi 9 SE modelindeki ile benzer bir kamera kurulumuna sahip olacak.

48MP ana kameraya 13MP’lik ultra geniş açılı mercek ve 8MP’lik derinlik ayarı kamerasının eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca telefonda NFC  ve 3.5 kulaklık jakının yer aldığını da belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Redmi

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