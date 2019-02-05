Rednic'ten Mircea Lucescu'ya sert yanıt: Türkiye'yi görüyoruz

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Mircea Rednic, geçtiğimiz günlerde kendisini ve futbol anlayışını eleştiren A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında çok sert ifadeler kullandı. Dinamo Bükreş'in Poli Iaşi'yi 3-0 yendiği maçın ardından basın toplantısında Lucescu'nun kendisi için yaptığı eleştiriler hatırlatılan Rednic, Lucescu'yu çok ağır eleştirilerde bulundu.

Mircea Rednic, Lucescu'nun sözlerine tepki göstererek ''Ayaklarını öpmem gerektiğini söylemiş. Gitsin bunu oğluna söylesin. Lucescu bana futbol falan öğretmedi. Sadece spor kariyerimde rehberlik etti. Onu dinlemekten çok daha önemli işlerim var. Beni başkalarıyla karıştırmasın. Ben Dinamo ile 83'te, 84'te en iyiye ulaştım ama o burada değildi'' ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun artık başarısız bir hoca olduğunu belirten Rednic, konuyla ilgili son olarak ''Evet, Lucescu birçok oyuncu keşfetti, bunları kimse yapmadığını söylemiyor zaten ona. Peki ne yapmamızı istiyor? Ne yapalım? Romanya'ya heykelini mi dikelim? Türkiye'nin halini görüyoruz...'' şeklinde konuştu. (SPORX)

