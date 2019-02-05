Rednic'ten Mircea Lucescu'ya sert yanıt: Türkiye'yi görüyoruz

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Mircea Rednic, geçtiğimiz günlerde kendisini ve futbol anlayışını eleştiren A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında çok sert ifadeler kullandı. Dinamo Bükreş'in Poli Iaşi'yi 3-0 yendiği maçın ardından basın toplantısında Lucescu'nun kendisi için yaptığı eleştiriler hatırlatılan Rednic, Lucescu'yu çok ağır eleştirilerde bulundu.
Mircea Rednic, Lucescu'nun sözlerine tepki göstererek ''Ayaklarını öpmem gerektiğini söylemiş. Gitsin bunu oğluna söylesin. Lucescu bana futbol falan öğretmedi. Sadece spor kariyerimde rehberlik etti. Onu dinlemekten çok daha önemli işlerim var. Beni başkalarıyla karıştırmasın. Ben Dinamo ile 83'te, 84'te en iyiye ulaştım ama o burada değildi'' ifadelerini kullandı.
Lucescu'nun artık başarısız bir hoca olduğunu belirten Rednic, konuyla ilgili son olarak ''Evet, Lucescu birçok oyuncu keşfetti, bunları kimse yapmadığını söylemiyor zaten ona. Peki ne yapmamızı istiyor? Ne yapalım? Romanya'ya heykelini mi dikelim? Türkiye'nin halini görüyoruz...'' şeklinde konuştu. (SPORX)
Galatasaray transferi açıkladı!
İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma
Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı
Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı
Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı
Trabzon'da Uğurcan belirsizliği
Yeni transferlere imza töreni!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
F.Bahçe'den müthiş gelir!
Trabzon'un hedefi final
Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay sözleri
Alex'ten flaş sözler! 'F.Bahçe'nin küme düşmesi...'
Milan kaçtı, Roma yakaladı
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum