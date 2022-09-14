ReFi Türkiye’de ilk topluluk buluşması gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Akbank LAB ve imece iş birliğinde yürütülen ReFi Türkiye’nin ilk topluluk buluşması, Web3 alanındaki önemli isimleri sosyal ve çevresel etki ekosistemi ile bir araya getirdi.

Akbank açıklamasına göre, Regenerative Finance (ReFi) yani Onarıcı Finans, blok zincir başta olmak üzere yeni teknolojiler kullanılarak sosyal ve çevresel etki yaratan projelerin üretilmesini sağlıyor. Bu kapsamda onarıcı finans projelerini ve ekosistemini destelemek üzere başlatılan ReFi Türkiye programında "Web3 for Good" başlıklı ilk topluluk buluşması gerçekleştirildi.

Sosyal ve çevresel etki ekosisteminin, Web3 alanındaki isimler ile bir araya geldiği etkinlikte Sinan Güler ve Mert Fırat da dahil olmak üzere birçok isim yer aldı. Web3 teknolojilerinin etki ekosistemindeki ihtiyaçlara nasıl çözüm sunabileceğinin ve onarıcı finans uygulamalarının konuşulduğu etkinlikte, katılımcılar geniş bir networking imkanı yakaladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen imece Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyada yaşadığımız krizlerin çıkış yolu olabilecek müdahalelere baktığımızda elimizdeki en iyi koordinasyon aracı olan internet, yeni bir evreye giriyor. Bu da insanı ve doğayı onaran yeni bir finans modelini mümkün kılıyor. Regenerative Finance, kısaca ReFi Türkçesiyle Onarıcı Finans, alanında dünyada yeni ivmelenen küresel bir hareket var ve Türkiye’nin de bu alanda öncü olabileceği bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyel, hem Türkiye’nin iklim krizi, doğal afetler ve göç gibi dünya ölçeğinde de karşılığını gördüğümüz gündemlerin en ön hattında olması, hem de etki ve Web3 ekosisteminde güçlü aktörlere sahip olmasıyla ortaya çıkıyor."

- "Onarıcı Finans ile geleceği yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz"

Açılış panelinde konuşan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de programın önemine dikkati çekerek, sektörde ve dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

Onarıcı Finans ile çevresel ve sosyal sorunları Web3 teknolojilerinden faydalanarak çözmeye yönelik bir adım attıklarını kaydeden Yüce, "Sektörde ve dünyada henüz filizlenen ReFi alanında bir ilke imza attık. Bu alanda ReFi Türkiye programı ile Web3 okuryazarlığını artırmak, Türkiye’deki ReFi ekosisteminin kurucusu olmak, ülkemizden çıkacak ReFi projelerine ivme kazandırmak ve Türkiye’yi ReFi konusunda bir merkez haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buluşma kapsamında gerçekleştirilen İyi Uygulamalar panelinin “Ekosistemlerin Kesişiminde Web3 for Good” isimli ilk bölümünde panelistler, kendi deneyimleri ışığında Web3 teknolojilerinin şeffaf, herkese açık, silinemeyen veya değiştirilemeyen kayıtlar ile güven sağlayan uygulamalara olanak tanımasının üzerinde durdu. Konuklar, insana, topluma ve doğaya pozitif etki sağlayan bulundukları ekosistemlerdeki deneyimlerinden geliştirdikleri bakış açılarını çeşitli örnekler üzerinden anlattı.

SOS Chain Kurucu Ortağı Mert Fırat ise sosyal etki odaklı çalışma motivasyonlarının yanı sıra, bu çalışmaların Web3 teknolojileriyle nasıl kesiştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yaz meydana gelen yangınlarda ekranların başında çaresiz otururken kendimize neden sürekli uygulanamayan sistemlerin acısını çekmek zorundayız sorusunu sorduk. SOS Chain için biz de bir cüzdan oluşturabilir miyiz, cüzdanların anlamlı tüketimlere dönüşmesine yol açabilir miyiz, ön alımlar için bir ekosistem kurabilir miyiz, yapay zekâdan burada faydalanabilir miyiz ve çeşitli veri sistemleriyle bu cüzdanları bağlayabilir miyiz sorularıyla yola çıktık. Başlangıçta gerçekten anlamlı bir katkı mı ortaya koyuyoruz, yoksa takip edemeyeceğimiz ya da sürdürülebilirliğini sağlayamayacağımız yeni ve daha büyük ihtiyaçlar mı doğuruyoruz diye tereddüt ettik. Fakat ölçebileceğimiz, sonucunu daha iyi takip edebileceğimiz, raporlayabileceğimiz, hatta ihtiyaçları öngörerek desteklerle buluşturabileceğimiz bir yapı kurduk."

-“Kural setlerini onarıcı tarafta yeniden yazmamız gerek"

Güler Legacy Kurucu Ortağı Sinan Güler de spor, teknoloji ve girişimciliği buluşturan yaklaşımları ele alırken, odak ve zaman kavramlarına dikkati çekti.

Güler, "Yapılacaklar sınırsız. Önemli olan sürdürülebilirliği sağlamak, insana etkisini belirlemek ve sınırsız imkanlar içinde doğru adımların nasıl atılabileceğini bulmak. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak, hedefimize ulaşmanın tek yolu bugünden başlamak ancak bu sayede dünyamızı değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni etkinlikler yolda

Verilen bilgiye göre, Onarıcı Finans’ı odağına alan ReFi Türkiye programı Akbank ReFi Hackathon ile yolculuğuna devam edecek. Akbank LAB her sene düzenlediği Hackathon etkinliklerine, bu sene Onarıcı Finans’ı odak alan bir yenisini daha ekliyor. Akbank ReFi Hackathon, Avalanche ağı iş birliği ile Türkiye’de bir banka tarafından blok zincir ağı üzerinde düzenlenecek ilk hackathon olacak.

30 Eylül-2 Ekim'de Sabancı Center’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek Akbank ReFi Hackathon’da yarışacak ekipler, yeni bir ekonomi tasarlayacak, insanın ve dünyanın onarım sürecini başlatacak fikirlerini 48 saat içerisinde Avalanche platformu üzerinde geliştirecekler. Jüri tarafından seçilecek ilk üç proje ise sırasıyla 100 bin, 60 bin ve 40 bin TL’lik ödüllerin sahibi olacak.

