Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Regaip Kandili’nde ne oldu? Regaip Kandili fazileti nedir? Yılın ilk kandili için geri sayım

Regaip Kandili’nde ne oldu? Regaip Kandili fazileti nedir? Yılın ilk kandili için geri sayım

25.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili 2023 yılında da heyecanla bekleniyor. Regaip Kandili fazileti ve anlamı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre yılın ilk kandili 26 Ocak tarihinde idrak edilecek. Recep ayı içerisinde bulunan kandilde vatandaşlar bolca ibadet edecekler. Peki, Regaip Kandili’nde ne oldu? Regaip Kandili fazileti nedir?

Regaip Kandili’nde ne oldu? Regaip Kandili fazileti nedir? Yılın ilk kandili için geri sayım

Regaip Kandili fazileti için araştırmalar başladı. Regaip Kandili'nde ne olduğu merak konusu oldu. Müslümanların heyecanla beklediği kandil günleri, Regaip Kandili ile 26 Ocak'ta başlıyor. Kandiller zincirinin ilk halkası olan bu anlamlı gecede bolca ibadet edilecek ve af dilenecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ’NDE NE OLDU?

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.
regaip-kandili
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.
Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, “Ṣalât”, 204; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.
regaip-kandili-nedir

REGAİP KANDİLİ’NİN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz ‘Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.’ Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildiOtoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildi
“Seks istiyorum” diyerek taciz etti! Masörün tepkisi olay yarattı“Seks istiyorum” diyerek taciz etti! Masörün tepkisi olay yarattı
Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı olduDünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili regaip regaip kandili nedir

En Çok Okunan Trend Haberler

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı

İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.