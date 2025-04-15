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Regnum Carya PUBG Mobile Takımı, Özbekistan’da tarih yazdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 23:10
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Regnum Carya PUBG Mobile Takımı, Özbekistan’da şampiyon olarak tarih yazdı. Bu yıl Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen ve dünyanın dört bir tarafından en prestijli takımlarının mücadele ettiği PUBG Mobile Global Open 2025’te Regnum Carya Esports şampiyon oldu.

Regnum Carya PUBG Mobile Takımı, Özbekistan’da tarih yazdı

Geçtiğimiz yılın en büyük turnuvası olan PUBG Mobile Global Championship, namıdeğer Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği başarısını gösteren Regnum Carya PUBG Mobile Takımı, bu başarısıyla birlikte PMGO 2025’in finallerine doğrudan davet hakkı kazandı. İki gün boyunca dominant bir performans gösteren Regnum Carya PUBG Mobile Takımı, Özbekistan’da şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi oldu.

KUPAYI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'E GÖTÜRDÜLER

Özbekistan'da gerçekleşen PMGO 2025'te şampiyon olarak ülkemize unutulmaz bir başarı kazandıran Regnum Carya PUBG Mobile Takımı, kupayla birlikte Türkiye'ye döndü. Şampiyon takım, Antalya'da Regnum Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Başkan Yardımcısı Eser Demir ve Yönetim Kurulu Temsilcisi Ender Baran ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG
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