Reha Kapsal: Fatih Terim'e başkanlık baskısı var

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 yendi ve şampiyonluk yarışından kopmadı. Maç sonrası A Spor yorumcusu Reha Kapsal, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili bomba iddiada bulundu. İşte açıklamalar:

"YANLIŞTAN DÖNDÜ"

"Lig bitiyor, Fatih hoca kadro istikrarını yeni sağladı. Orta saha ve hücum hattında genç bir takım çıktı. Geçen hafta yaptığı yanlıştan döndü, Babel ile başlamıştı, bu hafta Halil ile başladı."

"DENEME-YANILMA METODUYLA ÇOK OYUNCU OYNATTI"

"Fatih hoca gibi tecrübeli bir antrenör de olsanız maçlar sıkıntılı sürece girince kararsızlaşıyorsunuz. Fatih hoca deneme yanılma metoduyla çok oyuncu oynattı."

"KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI"

"Fatih Terim, Arda'yı, Babel'i, Falcao'yu denedi... Yaşlı oyuncularda ısrar etti, lig bitiyor kadro istikrarını yeni sağladı. Galatasaray'ın bu seneki en büyük sıkıntısı, Fatih hocanın kadro istikrarını sağlayamaması. Bununla beraber oyun istikrarı da gelmedi paralelinde."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

"Çok önemli bir 3 puan, hak edilen 3 puan. Matematiksel olarak ligin sonuna kadar yarışın içinde kalıp kovalayacaklardır."

"BAŞKANLIK İÇİN HOCAYA ÇOK BASKI VAR"

"Fatih Terim'in başkanlığı için Galatasaray'da ciddi bir çalışma var. Hocaya çok baskı var, diğer yöneticiler hocanın altında çalışmak ve parayı sağlamak da istiyor. Bunu çok yakından, sağlam yerden duydum. 1 haftaya kadar bunun oluşacağını düşünüyorum."



