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  4. Reha Muhtar'dan 'eskort' açıklaması! Yatak odasından görüntü paylaştı

Reha Muhtar'dan 'eskort' açıklaması! Yatak odasından görüntü paylaştı

24.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile hakkında çıkan 'eskort' iddialarını yalanladı. Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" dedi.

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 'eskort' tuttuğu iddialarına karşı sosyal medya hesabından yatak odasının videosunu paylaştı.

"İŞTE ESKORT ALDIĞIM SÖYLENEN YATAK ODAM"

Muhtar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" ifadelerini kullandı.

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Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”

REHA MUHTAR SES KAYDIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydının eski eşi Deniz Uğur tarafından yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları, Reha Muhtar’a tepki göstermişti.

Tepkilerin yanı sıra birçok kullanıcı, Reha Muhtar’ın ebeveynliğine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Reha Muhtar kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüşmesi üzerine olayın yaşandığını açıklamıştı.

Reha Muhtar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”

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