MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında nafaka krizi! Velayetleri babada ama...

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında nafaka krizi! Velayetleri babada ama...

25.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu Uğur'un ikiz çocuklarının velayetini almak için eski eşi Muhtar'a açtığı davada, çocukların anneyle geçirdiği zamanın arttırılmasına ve velayetin babada kalmasına karar verilmişti. İkili arasında şimdi de nafaka krizi patlak verdi.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında nafaka krizi! Velayetleri babada ama...

63 yaşındaki Reha Muhtar, 48 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Reha Muhtar eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2022-07-25 145621

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GELEN NAFAKA MESAJI REHA MUHTAR'IN HUZURUNU BOZDU

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Muhtar, eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini, buna karşın avukatının "Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor. Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj atarak huzurunu bozmak istediğini iddia etti.

Ekran görüntüsü 2022-07-25 145632

Öte yandan; Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar'ın biyolojik olarak iki çocuğu var. Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz şimdilerde 13 yaşında.
Ekran görüntüsü 2022-07-25 145642

Çocukların velayeti 2018 yılında mahkeme kararıyla Reha Mutar'a verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gupse Özay'dan 8. ay pozu! Geri sayım başladıGupse Özay'dan 8. ay pozu! Geri sayım başladı
Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...
Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştıArka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Estetik oldu 4 senedir bitkisel hayatta!

Estetik oldu 4 senedir bitkisel hayatta!

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.