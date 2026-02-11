REKABET BAŞARIYI GETİRİYOR...

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında aslında zor geçmesi beklenen karşılaşmadan rahat bir şekilde çıktı. Skor ve oyun bire bir örtüşüyor mu derseniz, aslında 15-20 dakika dışında evet. İlk yarının 30-45 arası bölümü dışında Okan Buruk'un öğrencileri maçı resmen domine etti. Hatta maç 5-6'lara bile gidebilirdi. Ben gayet istekli ve aç gördüm sarı-kırmızılı takımı.

Bunda tabii ki takıma yeni katılan isimlerin varlığı da etkili oldu. Bariz bir şekilde anlaşılıyor ki rotasyonun artması takıma ekstra bir istek kattı. Kadroda yeri garanti olmayanlar için artık elini taşın altına koyma vakti geldi. Kim bunlar? Barış Alper, Yunus Akgün, Sallai hatta ve hatta son dönemin formsuz isimlerinden Torreira bile bu isimler arasında yer alabilir. Ya performans verecekler ya da yerlerine gelen Nhaga, Boey, Asprilla ve Noa Lang gibi isimlere formayı bırakacaklar. Rekabet beraberinde başarıyı getirecek bu da bir gerçek. Ve bunu daha ilk maçtan hisseder hale geldik.

TEBRİKLER OKAN BURUK!

Dün bir istatistik gördüm. Galatasaray'ın başına geçtiğinden beri her sezonun ilk 21 haftasında 50+ puana ulaşan Okan Buruk, kulüp tarihindeki en iyi dört başlangıcın üçüne imza atmış. Fatih Terim, Eric Gerets, Reiner Hollmann ve Gheorghe Hagi'nin birer kez yakaladığı başarıya Okan Buruk dört kez ulaştı.

İnanılmaz bir başarı. Büyük sükse ve lige resmen imza atmış. Bu istatistik tabii ki rakiplerden ve ligin durumundan bağımsız değerlendirilemez ama en nihayetinde önemli bir veri. Düşünün ki kulüp efsanesi Fatih Terim'i bile sollamış. Geldiğinden beri takımını başarıdan başarıya koşturan Buruk, lig sahnesinde resmen döktürürken, Avrupa'da ise şu ana kadar kayda değer bir başarı getiremedi. Ama o da belki yakındır. Yakaladığı kadro istikrarı, transferlerdeki başarı yüzdesi ve büyük takım oyununu sahaya yansıtması oldukça başarılı. Artık sıra Avrupa arenasında diye düşünüyorum...

HERKES GELDİ, O GELMEDİ!

Fenerbahçe'de Tedesco yönetimi ile birlikte güllük gülistanlık giden ortam transfer dönemi ile bir an da tersine döndü. Takım saha içinde ne kadar başarılı bir süreç geçirdiyse, yönetim devre arası operasyonunda bir o kadar sınıfta kaldı.

Fenerbahçe UEFA listesinden 5 hücum oyuncusu çıkarıp, 1 hücum oyuncusu ekledi. . En büyük sıkıntı burada. Altyapıdan oyuncu eksikliği nedeniyle listeye 25 oyuncu yerine 23 isim yazılmıştı daha önce. Bu 23 oyuncudan 6 oyuncu eksildi ve 4 oyuncu eklendi. Şimdi elde var 21 oyuncu... Ve bu 21 oyuncunun SADECE 6'SI hücum oyuncusu: Cherif, Talisca, Asensio, Nene, Kerem, Oğuz. İşin daha da kötüsü bu isimlerden hiç biri saf bir santrafor değil! Nereden bakarsan bak fiyasko...

TEDESCO BAHARI...

Fenerbahçe bu hafta evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, sarı-lacivertli takım rahat bir galibiyet elde etti. Talisca'nın her geçen gün yükselen formu ile son dönemde form grafiği tartışma yaratan Kerem Aktürkoğlu'nun golleri galibiyette baş rol oynadı. Tedesco'nun başarı grafiği resmen takımı uçuruyor. Ligin 21.haftası ve sarı-lacivertliler hala mağlubiyet yüzü görmedi. Büyük bir başarı, tebrik ederim hocamı...