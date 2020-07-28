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Rekabet Kurulu kararları

ANKARA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, bazı devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Masmovil Ibercom SA'nın, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından yönetilen bir fon (Seventh Cinven Fund), KKR ile Co. Inc. ve Providence Equity LLP tarafından ortak kontrol edilecek şekilde devralınması işlemine izin verildi.

Hyundai Motor Company ve Kia Motor Corporation'ın BMW AG, Daimler AG, Ford Motor Company ve Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ile birlikte IONITY Holding GmbH ile Co.KG'nin ortak kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

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