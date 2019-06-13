Mynet Trend

Rekor ceza! Otomobiline yaptığı düzenek herkesi şaşkına çevirdi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.

Rekor ceza! Otomobiline yaptığı düzenek herkesi şaşkına çevirdi

B.S. idaresindeki 06 FS 3761 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.

3,44 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

  1. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.
PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Av tüfeği dehşeti! 4 aylık hamile eşini katlettiAv tüfeği dehşeti! 4 aylık hamile eşini katletti
İstanbul'da tedirgin eden görüntü!İstanbul'da tedirgin eden görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale alkol

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

Böylesi görülmedi! Tatile geldiler tel örgüyle ayrıldılar: Turistler şaşkına döndü

Böylesi görülmedi! Tatile geldiler tel örgüyle ayrıldılar: Turistler şaşkına döndü

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Brunson: Tanrı beni Türkiye konusunda uyarmıştı

Brunson: Tanrı beni Türkiye konusunda uyarmıştı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzmek için açıldı, 5 saat sonra deniz ortasında bulundu

Yüzmek için açıldı, 5 saat sonra bulundu

4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

Av tüfeği dehşeti! 4 aylık hamile eşini katletti

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Profesörden kritik uyarı

İstanbul'da tedirgin eden görüntü!

Ankara sokaklarında fuhuş kartları dağıtan genç yakalandı

Ankara sokaklarında fuhuş kartları dağıtıyordu! Savunması...

Dünürler birbirlerine girdi! Gelinin annesi öldü, babası yaralı

Dünürler birbirlerine girdi! Gelinin annesi öldü, babası yaralı

Yağmurdan sonra ortaya çıkıyordu! Adıyaman'da görüldü

2018'de ilk kez görülmüştü! Yine ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.