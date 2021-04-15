MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Rekor kıran yerli diziler dünyaya açılıyor

Rekor kıran yerli diziler dünyaya açılıyor

15.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandıkları zamanlarda izlenme rekorları kıran yerli diziler tek platform üzerinden dünya genelindeki kullanıcıların erişimine açılıyor. Yeni nesil dijital platform Dramax, 5 bin saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladı.

Rekor kıran yerli diziler dünyaya açılıyor

Dramax, rekor kıran Türk dizilerini dünya genelinde erişime açacak. Tanıtım toplantısında konuşan platformun icra kurulu üyesi Murat Saygı, "Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika'dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak" dedi.

Platform ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4,6 milyar web kullanıcısı, 5,2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini belirten Saygı, "Dramax'ı Türk içeriklerini dünyaya ulaştıran bir otoban gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Yasak Elma’nın Ender’i sordu: 'Mutlu musunuz?'Yasak Elma’nın Ender’i sordu: 'Mutlu musunuz?'
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Herkesin başına gelebilir! Eline yüzüne sürdü, hastanelik oldu

Herkesin başına gelebilir! Eline yüzüne sürdü, hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi! Kırmızı Oda kadrosunda

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi! Kırmızı Oda kadrosunda

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.