Rekorlar kıran Avengers: Endgame'i senaryosu bitmeden çekmeye başlamışlar!

Son yıllarda yaşanan senaryo sızıntılarını önlemek için Avengers: Endgame projesinde çalışan yetkililer üst düzey bir efor harcamış. Öyle ki, filmin yönetmenlerinden Joe Russo nisanda yaptığı açıklamada, Avengers: Endgame’in çekimleri sırasında Örümcek-Adam’ı canlandıran Tom Holland’a senaryonun tamamının verilmediğini söylemiş, “Sadece repliklerini verdik. Karşısında kimin oynadığını bile bilmiyordu” demişti.

Marvel Sinematik Evreni’nin Thor’u Chris Hemsworth’a göre senaryoyu kimse göremedi çünkü çekimler sırasında hala tamamlanmamıştı. Yakışıklı aktör, canlandırdığı Thor karakterinin dibe vurmuş, şişman bir halde olacağını çekimler başlarken öğrenmiş.

CinemaBlend'in haberine göre ACE Comic Con’da konuşan Hemsworth şunları söyledi:

Elimizde bir senaryo ya da senaryo bölümleri vardı. Bu, senaryonun garip bir versiyonuydu. Gidip bir odada oturup senaryoyu okuyabilirdiniz ama dürüst olmak gerekirse, tamamlanmamıştı bile. Filmin ikinci yarısı tamamen onların elindeydi ve çekimler sizinle ilgili hazırda tutulanlarla yönlendiriliyordu.

Avangers: Endgame, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi konumunu yıllarca koruyan 2009 yapımı Avatar’ı tahtından etmiş, dünya çapındaki tahmini 2,80 milyar dolarlık (yaklaşık 16,5 milyar TL) gişe hasılatıyla listenin zirvesine yerleşmişti.



