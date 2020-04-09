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Rekortmen atlet Donato Sabia korona nedeniyle hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

İtalya Olimpiyat Komitesi 56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu Donato Sabia'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İki kez olimpiyat finalisti olan ünlü İtalyan atlet aynı zamanda bir dünya rekortmeniydi.

Rekortmen atlet Donato Sabia korona nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa’nın koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerinden biri olan İtalya’da şoke eden bir ölüm haberi daha geldi…

İtalyan Olimpiyat Komitesi önceki gün bir açıklama yayınlayarak olimpiyatlarda iki kez 800 metre finalisti olan 56 yaşındaki Donato Sabia’nın Covid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Corona virüsüne yakalanan Donato Sabia İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki Potenza San Carlo hastanesinin yoğun bakımında tedaviye alınmıştı.

56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti ve dünyada corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk olimpiyat finalisti oldu. Sabia 1984’te katıldığı 800 metre yarışında beşinci, 4 yıl sonra Seul’deki yarışta yedinci olmuştu.

30 YIL BOYUNCA DÜNYA REKORUNU KORUDU

Ünlü sporcu 1984 Göteborg’da katıldığı Avrupa Salon Şampiyonası'nda 800 metrede altın madalya kazanmış ve 500 metrede ise yaklaşık 30 yıl boyunca dünya rekorunu elinde tutmuştu.

İtalya Atletizm Federasyonu ‘olağanüstü yetenekli bir atlet ve her şeyden önce nazik bir karakter’ olarak tanımladığı sporcunun babasının da bir kaç gün önce koronavirüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs covid-19

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