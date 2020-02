Rektör Çalış, ERÜ’ye Yapay Zekâ Araştırma Merkezi Açılacağının Müjdesini Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu (BİYEG) tarafından “Bilimsel Araştırmada Hipotezden Yayına” konulu kurs düzenlendi. Etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gerekli başvuruların yapıldığını ve en kısa sürede Yapay Zekâ Araştırma Merkezi’nin üniversitelerinde açılacağını söyledi.

Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler Dönem 3 Amfisinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Genel Sekreteri Dr. Öğr Üyesi Halil Ulutabanca, Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tıp Fakültesi Dekanı ve BİYEG Başkanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ise konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Dekan Akyıldız, “Etkinlikte incelenecek konular, bir akademisyenin en temel ve doğal görevinden oluşmaktadır. Bilgi, eğitim ve deneyimlerden bir hipotez oluşturma, literatür bilgilerinin incelenerek hipotezin ola birliğinin araştırılması gerekiyorsa maddi destek için kaynak bulunması ve bunun sonrasında elde edilebilen sonuçların titizlik ile işlenerek mesaj içeren bir yayın haline getirilmesi. Bütün bu işlemleri yaparken de etik kurallardan, objektiften ve bilimsellikten ayrılmamak. Siz değerli öğrencilere bu basamaklar konularının uzmanı, nitelikli ve özverili öğretim üyeleri tarafından anlatılacak. Umarım hepiniz toplantımızdan en üst düzeyde faydalanarak ayrılırsınız. Bizde sizlerden geri gelen bildirim ve öneriler göre bir sonraki toplantının planlamasına başlarız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Erciyes Üniversitesi’nin üniversiteler arasında en fazla proje yapan öğrenci sayısına sahip olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, “Düzenlenen bu toplantılarda sizlerin yanında olmak istiyorum. Bu toplantılar tam benim hedeflerimdeki toplantılardır. Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi, araştırma üniversitesi. Ama bu araştırma üniversitesi olmamızda öğretim üyelerimiz kadar, öğrencilerimizin de çok büyük katkıları var. Ar-Ge çalışması yapacak, yapay zekâ çalışması yapacak veya birçok alanda yeni teknoloji üretecek, yeni patentler alacak, yeni yayınlar yapacak bu gruplar içerisinde özellikle öğrencilerin olması ayrıca beni mutlu etmektedir. YÖK’den geçen yıl yürütme kurulu üyelerinden birisi ile görüştüm. En fazla proje yapan öğrenci sayısı sizde dediler. Arkadaşlarım ile görüşerek teyit ettiğimde hepsi kanıtlı öğrencilerimizin projeleri dediler. Ben YÖK’e geri dönüş yaptığımda ise YÖK çok mutlu oldu bu konuda. Geçen yılki verilere göre öğrenciler tarafından en fazla proje yapan üniversiteler içerisinde biz varız. Ve ikinci sırada ODTÜ geliyor. Aramızda iki kat fark var. Bu bizi çok çok mutlu etti. Ve çok gururlandırdı. Hatta biz bunu diğer üniversitelere örnek olarak sunacağız dediler. Bizde tabi ki sunabilirsiniz, çok memnun oluruz dedik. 200’ün üzerinde Teknopark’ da şirket faaliyet göstermekte. 53 şirketin ya kurucusu, ya da ortağı öğrencilerimiz. Bu şunu göstermektedir. Öğrencilerimiz de araştırmanın, geliştirmenin, projenin, bilimsel çalışmanın bizzat içerisinde. Bu çok güzel bir durum. Araştırma üniversitesine yakışan bir durum. Bu bağlamda özellikle gerçekten tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yönetim olarak her zaman her türlü bilimsel çalışmanın arkasında olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

Yapay Zekâ Araştırma Merkezi Açılacak

Konuşmasında ayrıca YÖK’e gerekli başvuruların yapıldığını ve en kısa sürede üniversitelerine Yapay Zekâ Araştırma Merkezi’nin açılacağını belirten Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapay Zekâ Araştırma Merkezi için YÖK’te bir sunum gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda Yapay Zekâ Araştırma Merkezi üniversitemiz bünyesinde kurulacak. Prof. Dr. Derviş Karaboğa hocamız araştırma merkezimizin yönergesini hazırlıyor. Tabi ki yapay zekâ araştırma merkezinin yönergesi hazırlandıktan sonra YÖK’e sunulacak. Çok kısa zamanda yapay zekâ araştırma merkezimiz kurulmuş olacak. Tabi ki bu yapay zekâ araştırma merkezi sadece mühendisliğin bir kaç bölümü ile yapılacak bir iş değil. Yapay zekâ araştırma merkezi, ilgili tüm birimlerin ortak bir araştırma merkezidir. Tıp fakültesi olmaz ise yapay zekâ araştırma merkezi işlemez veya mühendislik fakültesi olmazsa yine işlemez. Dolayısıyla tüm üniversitemizin ilgili birimleri, yapay zekâ araştırma merkezinde yer alacak. Ve her türlü araştırma-geliştirme orada yapılacak.”

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, akademik sunumlar ile devam etti.