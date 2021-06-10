Rektör Kök, "QS" sıralamasında ODTÜ'nün 100 sıra yükselmesini değerlendirdi:

Türkiye'deki üniversitelerin son 5 yıllık performansına bakıldığında ilk 1000'e giren üniversiteler arasında 2018'den bu yana süren düşüşün bu yıl da devam ettiğinin görüldüğünü belirten Kök, QS 2022 sıralamasında ODTÜ'nün aldığı derecelere ilişkin şu bilgileri verdi:

Sıralamada 1673 üniversitenin değerlendirildiğini, geçen yıl 1002 olan sıralamalara giren üniversite sayısının bu yıl 1300'e çıktığını aktaran Kök, Türkiye'den katılan üniversite sayısının ise bu yıl 9'dan 21'e yükseldiğini bildirdi.

SELMA KASAP - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS) tarafından yayımlanan 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasında ODTÜ'nün başarısını yükseltmesinde öğretim üyelerinin yayınlarının, proje sayılarındaki artışın, YÖK'ün araştırma üniversitesine ve doktora programına desteklerinin ve disiplinli çalışmalarının etkili olduğunu bildirdi.

"ODTÜ, 2022 sıralama sonuçlarına göre 50-100 bantlık bir yükselme ile 551-560 bandında yer aldı. Böylece 2015'ten bu yana devam eden düşüş sona erdi ve yüzdelik dilim düzeyinde de yüzde 8'i aşan bir gelişme kaydetti. ODTÜ ayrıca bu yıl Uluslararası Akademik İtibar açısından dünya 333'üncüsü ve Uluslararası İşveren Tanınırlık açısından ise dünya 224'üncüsü olarak ülkemizdeki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı."

ODTÜ'nün yıllara göre yer aldığı yüzdelik dilimlerde ise 2020'den itibaren yaklaşık yüzde 13'lük bir yükseliş yaşandığına işaret eden Kök, "Sıralamaya katılan üniversite sayısındaki artışa rağmen bu yükseliş kayda değer bir başarıdır. ODTÜ sıralamadaki en iyi devlet üniversitesi konumunu bu yıl da korumuştur. " dedi.

Kök, 2022 verilerine göre sıralamalarda ilk 500'de Türkiye'den hiçbir üniversitenin yer almadığını belirtti.

- "Disiplinli bir çalışma yürüttük"

Rektör Kök, ODTÜ'nün bu yılki sıralamalarda yaklaşık 100 sıra yükselmesinden memnun olduklarını ancak 2 yıl içinde kalıcı olarak ilk 500'de yer almayı ve takip eden dönemde ise sıralamalarda daha da yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.