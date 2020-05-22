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Rektör Ünal: "Maddi ve manevi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz"

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Ünal: "Maddi ve manevi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Maddi ve manevi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte zor durumda kalanlara elimizden geldiğince yardım etmek ve varlığımızı her anlamda hissettirmek hepimizin insani görevidir" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ünal, “Dünyada ve ülkemizde baş gösteren Korona virüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramına kavuştuk. Bayramlar bizler için birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, sevdiklerimizle buluşup hasret giderdiğimiz özel günlerdir. Her ne kadar virüs etkisini azaltmış olsa da risk halen devam etmektedir. Bu sebeple büyüklerimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için bu bayramı uzaktan kutlamak zorunluluk haline gelmiştir” diye belirtti.
Korona virüs nedeniyle bayramda aile büyüklerini, dostları, akrabaları ziyaret edemesek de uzaktan da olsa bayramlarını kutlamanın, hal hatır sormanın bu dönemde çok daha önemli olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Ayrıca maddi ve manevi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte zor durumda kalanlara elimizden geldiğince yardım etmek ve varlığımızı her anlamda hissettirmek hepimizin insani görevidir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde korona virüs salgını ile mücadele sürecini zamanında ve etkili tedbirlerle başarıyla yönettiğini belirten Rektör Ünal, bundan sonra da rehavete kapılmadan normalleşmeye adım adım geçileceğini ve herkesin bu süreçte sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Rektör Ünal, “Bu vesileyle başta korona virüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere, ülkemiz için canını feda etmiş şehitlerimizin ailelerinin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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