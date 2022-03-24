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Remy ve Gökhan İnler’in kebap keyfi

24.03.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor’un Fransız oyuncusu Loic Remy, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte kente özgü boru kebabı yiyerek, Türk tatlılarının da tadına baktı.

Remy ve Gökhan İnler’in kebap keyfi

Spor Toto Süper Lig’de 48 puanla 5. basamakta yer alan Adana Demirspor’un oyuncuları Remy ve Gökhan İnler, kentte uzun yıllardır kebapçılık Yaşar Aydın’ın kebapçısına gitti.
Remy, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte gittiği kebapçıda, kaburga etinin ’zırh’ diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan ’boru kebabı’ lezzetini tattı.

Kebap çeşitlerini tadan Remy ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Adana Demirspor
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