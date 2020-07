Renault Grubu'ndan yılın ilk yarısında 1 milyon 256 bin satış

Temmuz ayında LADA markasına dahil olan NIVA (Avtovaz) modeli için ek 1,3 payı bulunuyor.

LADA Granta ve LADA Vesta, Rusya'nın en çok satılan iki modeli olmaya devam etti.

Hindistan'da yüzde 49,4 küçülen pazarda, grup satışları yüzde 28,7 düşüş gösterdi.

Renault yüzde 2,8 pazar payına ulaştı (+0,8). İlk altı ayda yaklaşık 13 bin adet Triber satıldı.

İkinci yarıyılda, Renault ürün gamı (Kwid, Duster, Triber) yepyeni bir SUV modelin gelişiyle genişleyecek.

Brezilya'da yüzde 39 küçülen pazarda, karlılığı artırmaya ve yeniden fiyat konumlandırılmasına yönelik stratejisinden dolayı grup satışları yüzde 46,9 düşüş gösterdi.

Çin'de yüzde 20,8 küçülen pazarda grubun satışları yüzde 21,2 düşüş gösterdi.

Grup, Renault Brilliance Jinbei Automotive Co, Ltd ile hafif ticari araçlara; eGT New Energy Automotive Co, Ltd (eGT) ve Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV) ile elektrikli araçlara odaklanıyor.

Güney Kore'de, grup, lansmanı Mart 2020'de gerçekleştirilen ve 4 ayda 22 binin üzerinde satılan yeni XM3 modeli sayesinde, yüzde 6,9 büyüyen pazarda yüzde 51,3 satış artışı sağladı.