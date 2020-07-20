Renault Grubu'ndan yılın ilk yarısında 1 milyon 256 bin satış

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, yılın ilk yarısında 1 milyon 256 bin 658 satış gerçekleştirdi.

Renault Group, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin küresel ticari sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kovid-19 nedeniyle mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktivitelerini askıya alan Renault Grubu'nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 28,3 daralan pazarda yüzde 34,9 düşüş ile 1 milyon 256 bin 658'e geriledi.

Satış adetlerinde gerçekleşen düşüş, grubun önemli bölgelerindeki sıkı salgın kısıtlamalarından kaynaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot, dünyanın, faaliyetlere büyük etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "İyileşme başlar başlamaz fabrikalarımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa'da devlet desteği sayesinde haziran ayında talep artışı yaşandı. Yılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, tatmin edici bir stok seviyesi ve şimdiden çok olumlu tepkiler alan, segmentinde tek yeni E-TECH Hibrit ile başlıyoruz." ifadelerini kullandı.