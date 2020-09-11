Renee Gracie, çıplak fotoğraflarıyla servet kazandı!

Avustralya'da Supercars pilotu olan Renee Gracie, radikal bir karar alarak istediği kazancı sağlayamadığı gerekçesiyle sporculuk kariyerini noktalamış ve cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başlamıştı.

Yeniden pilotluğa dönüş yapan ve video ile fotoğraflarını sattığı dönemde haftalık kazancını yaklaşık 14 bin sterline (136 bin TL) kadar çıkaran Gracie, popülerliğinin ve kazancının artmasıyla ilk çarpıcı hamlesini yaptı.Sporculuk döneminden bu yana hız tutkunu olan 25 yaşındaki Renee Gracie, kendisine 196 bin sterlin (1.9 milyon TL) değerinde lüks bir araç aldı ve bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sadece haziran ayındaki kazancı 280 bin sterline (2.7 milyon TL) ulaşan Gracie, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yarışlara geri dönecek finansal güvenliğe ulaştığını belirterek cinsel içerikli video üretmeye sona vermişti.Gracie, "Şu an yarışlara geri dönmek için finansal güvenliğim var. An itibarıyla arabayla kaza yapma endişesi olmadan yarışmaya mali gücüm de el veriyor. Bunu yapabilirim ve bunu yapmak için gücüm yetiyor. Bütçe endişesi olmadan yarışabilirim. Sponsorluklara da bel bağlamayacağım" ifadelerini kullanmıştı.