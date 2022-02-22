Rengarenk ve lezzetli bir şölen: İran pilavı tarifi

Pilav, dünya mutfağında farklı şekillerde karşımıza çıkan çok doyurucu bir yemek. Pilavın her çeşidini denemeyi sevenlerdenseniz İran pilavını da çok beğeneceğinizden eminiz. Basmati pirinci, ülkemizde sık tercih edilmese de İran'da yapılan pilavların olmazsa olmazı. İran pilavının içinde yer alan safran ve zerdeçal da hem görsel şölen hem leziz bir doyuruculuk yaratıyor. Renk cümbüşünü artırmak için pilavın içine mısır, kapya biber gibi güzel renkli malzemeler de katabilirsiniz. Tercihinize göre tavuksuz da yapabileceğiniz bu tarifi sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Meşhur İran pilavının tarifini incelemeye ne dersiniz?

İRAN PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı basmati pirinç

4 yemek kaşığı tereyağı

1 kg Doğranmış kemiksiz tavuk eti.

1 adet büyük patates

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı safran

1 kahve fincanı diken üzümü ya da kuş üzümü

1 kahve fincanı badem

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

HAZIRLANIŞI

Pirinci ayıklayın ve bol suyla yıkayıp suyunu süzün.

Bir tencerenin içinde 6 su bardağı suyu kaynatıp pirinçleri haşlayın.

Haşlanan pirinçlerin suyunu süzün ve soğuk sudan geçirin.

Tavuk göğsünü ve budunu hafifçe ovarak tuzlayın.

Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak şekilde dilimleyin.

Geniş bir tencerenin içinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Tavuk ve patatesleri düzenli bir şekilde tencerenin dibine yerleştirin.

Üzerine haşlanan pirinci ekleyip kaşığın arka tarafıyla üstünü düzeltin.

Temiz bir bez ile tencerenin üzerini örtüp kapağını kapatın.

Pilavı 10 dakika orta ateşte pişirdikten sonra ocağın altını kısıp 40 dakika daha pişirin.

Üzümleri bol suyla yıkayın.

Yarım çay bardağı ılık suyun içine zerdeçalı, safranı ve şekeri koyup su renk alana kadar bekletin.

Pilav pişince iki yemek kaşığı tereyağını eritin ve üçte ikisini pilavın üzerinde dolaştırarak dökün.

Safran ve zerdeçallı suyu süzüp pilavın üzerine dökün.

Bütün malzemelerin birbiriyle karışması için hafifçe karıştırın.

Tavada kalan tereyağının içinde üzümleri ve bademleri hafifçe kavurup pilavın üzerine dökün.

Pilavı geniş bir servis tabağına alın ve tavukları üzerine yerleştirin.



