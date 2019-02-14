Rengi cezbeder: En güçlü antioksidan kaynağı mor havucu yiyen grip olmuyor

Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi mor havucun kasım ve aralık aylarında hasadı gerçekleştirilir. Soğuk havaların doğal şifacısı olan havuç; A, C ve K vitamini, selenyum, magnezyum, potasyum, çinko ve selenyum bakımından zengindir. Günde en fazla 2 adet tüketimi önerilir. Faydaları ise;
Göz sağlığını korur
Göz sağlığı için son derece faydalıdır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde düzenli tüketimi sonucu göz hastalıkları riskini en aza indirmeniz mümkündür.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Barındırdığı yararlı vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarından korur. İştah açıcı özelliği vardır. Tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekir. Özellikle çocuklar için soğuk günlerde ilaç niyetine yedirilebilir.
Sindirim sistemini destekler
İyi bir lif deposudur. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur, kabızlık problemlerinin üstesinden gelir. Mide sağlığı için de koruyucudur. Eğer mide asidi sorunları yaşıyorsanız mor havuç yemeyi deneyebilirsiniz.
Ödem atmaya yarar
Mor havuçtan faydalanarak detoks yapabilirsiniz. antioksidan özelliği, vücuttaki şişkinliğin azalmasında etkili olur. Mor havuç suyu aynı zamanda serbest radikallere karşı vücudu korur.
Cildi yeniler
Işıl ışıl bir cilt isteyenler için mor havuç önerilir. Yaşlanma karşı etkisiyle cildin erken yaşlanmasına engel olur.
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