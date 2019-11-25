Rengi yüzünden dışlandı! Şimdi ise yeni hayatında çok mutlu

Pandaların dünyanın en sevimli hayvanlarından biri olduğu konusunda sanırız herkes hemfikir. İnternette videoları en çok izlenen hayvanların da başında geliyor pandalar. Ancak yaşam alanlarının yok olması ve düşük doğum oranları sebebiyle pandalar tehlike altındaki türler arasında, tüm dünya üzerinde sadece 1864 panda var. Ancak bunlar arasında tüylerinin rengi sebebiyle çok daha özel olan biri var, 10 yaşındaki Qizai’nin tüyleri siyah-beyaz yerine kahverengi-beyaz. Daha önce kahverengi-beyaz pandalar sadece Qinling Dağı’nda gözlemlenmiş ve 1985 yılından bu yana sadece 5 tane görülebilmiş. İşte bebekken rengi yüzünden dışlanan ve zorbalığa uğrayan Qizai’nin yeni hayatı. Bu tüy yumağının adı Qizai, kendisi 10 yaşında (insan yılıyla 30) ve dünyanın tek kahverengi-beyaz pandası. Aslında doğal yaşamından uzaktaki tek kahverengi-beyaz pandası. Çünkü vahşi yaşamda başka kahverengi-beyaz pandalar var mı henüz bilinmiyor. Tüylerinin özel rengi sebebiyle Qizai uzun zamandır panda severlerin sürekli gözetimi altında.

RENKLERİ GENETİK MUTASYONUN SONUCU Bilim insanlarının görüşüne göre Qizai’nin renkleri bir tür genetik mutasyonun sonucu. Amerikalı veteriner ve vahşi yaşam fotoğrafçıları derneği üyesi Kathering Feng, kahverengi-beyaz pandaların sadece Qinling Dağları’nda görüldüğünü ve Qinling Dağları’nda yaşayan pandaların, diğer bölgelerde yaşayan pandaların farklı bir alt türü olduğunu söylüyor. Daha yavruyken renginin farklı olması sebebiyle zorbalığa uğrayan Qizai’nin bambuları da sürekli diğer pandalar tarafından çalındı. Annesi siyah-beyaz olan Qizai’nin sıradışı renginin sebebinin genetik olduğu, iki çekinik genin bir araya gelmesi sonucunda oluştuğu düşünülüyor. Son 35 yıl içerisinde sadece 5 adet kahverengi-beyaz panda gözlemleyen bilim insanları, Qizai sayesinde nihayet bu benzersiz kürkün sırrını çözebilmeyi umuyorlar. Bir Amerikan yardım kuruluşu tarafından sahiplenilen ve tüm bakımı üstlenilen Qizai sayesinde bilim, bu tür hakkında merak edilen sorulara cevap bulabilir. ULUSLARARASI PANDA ORGANİZASYONU ONU SAHİPLENDİ Ancak artık Qizai daha mutlu, çünkü Uluslararası Panda Organizasyonu kendisini sahiplendi. Bu kocaman tüy yumağı, bundan on yıl önce Çin’in orta kısmında bulunan Qinling Dağları’nda zayıf, güçsüz ve terk edilmiş halde bulunduğu günden itibaren kalbimizi çaldı. Büyük olasılıkla renginden dolayı annesi onu ormanın ortasında terk edip kaybolmuştu. Shaanxi Vahşi Yaşam Kurtarma, Bakım ve Araştırma Merkezi tarafından alınan Qizai, buradaki diğer anne pandalardan alınan sütlerle beslendi ve kısa sürede eski gücüne yeniden kavuştu.

Sağlığına kavuşmasının ardından da tıpkı diğer pandalar gibi bir köşeye çekilip bambusunu yemeye başladı. Böyle olsa güzel bir son olabilirdi ancak merkezdeki diğer siyah-beyaz panda yavruları kendisine huzur vermedi. Renginden dolayı dışladıkları Qizai’ye zorbalık yaptılar ve sürekli elindeki bambuları çaldılar. Ancak merkezin çalışanlarının gözü sürekli Qizai’nin üstündeydi ve onun güçlü bir yetişkin olması için ellerinden geleni yaptılar. DİŞİ PANDA ZHU ZHU İLE TANIŞINCA MUTLULUĞU BULDU Qizai hala bu merkezde yaşamını sürdürüyor, ancak özel renginin sırrını çözmek için artık yeni ziyaretçileri olacak. Yavruyken geçirdiği zor zamanlarında arından, 18 yaşındaki dişi panda Zhu Zhu ile tanışmasından sonra Qizai mutluluğu buldu. Ancak bakıcılarının aklındaki tek şey Qizai’nin mutluluğu değil, onun bu sıradışı renginin kaynağı ve üremesi halinde yavrularının bu rengi alıp almayacağı da merak uyandırıyor. Qizai ve Zhu Zhu çiftleşmesi henüz hamilelikle sonuçlanmış değil. Ne zaman olacağını da kestirmek güç, çünkü pandaların doğum oranları çok düşük. Bu düşüklüğün başta gelen sebeplerinden biri de tembellikleri… Öyle ki çiftleşmeye bile üşeniyorlar. Bakıcılarının ifadesine göre Qizai’nin tembelliği diğer pandalardan bile fazla, ancak neyse ki kendisi çok sevimli olduğu için bunu görmezden gelebiliyoruz.

GÜNDE 20 KİLO BAMBU YİYOR Sabah 6’da kalkan Qizai’nin gece uyuması gece yarısını buluyor. Bu süre içinde bol bol tembellik yapan Qizai yaklaşık 20 kilo bambu tüketiyor. Tek dileğimiz yavruyken büyük sıkıntılar çeken, ölümden dönen Qizai’nin mutlu ve uzun bir ömür sürmesi ve renginin sırrını bizlerle paylaşması.

Bunun yanında eşi Zhu Zhu ile yavru da yapabilirlerse ne mutlu onlara. Ancak bunun için Qizai’nin üstündeki ölü toprağını atması ve silkinip kendine gelmesi gerekiyor. Günde 20 kilo bambu yiyip yatmak güzel ama neslinin geleceğini düşünmeye başlasa iyi olacak.

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