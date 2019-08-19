Rennes 2 - 1 PSG

Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu. PSG, 36. dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.
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