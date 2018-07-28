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Rennes - Everton | CANLI YAYIN

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.07.2018 19:34 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'un takımı Everton hazırlık maçında Fransa Ligi takımlarından Rennes ekibiyle karşılaşıyor. Everton'da Cenk Tosun'un yanı sıra bonservisine 50 milyon Euro verilen Richarlison da ilk 11'de...

Rennes - Everton | CANLI YAYIN

Cenk Tosun'un takımı Everton hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşılaşıyor. Rennes - Everton karşılaşması saat 19.30'da başladı. Karşılaşma Everton premier üyeleri tarafından Everton'ın sitesinden canlı olarak izlenebiliyor.

RENNES-EVERTON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... https://preseason.evertonfc.com/2018/07/23/everton-members-stream-rennes/?lang=en/

RENNES - EVERTON MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 28: Rennes, kontra atakta Bourigeaud'un golüyle 1-0 öne geçti.
DAKİKA 36: Rennes hızlı atağında sol kanattan içeriye çevrilen topu bomboş pozisyonda Siebatcheu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
DAKİKA 41: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cenk Tosun'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.
DAKİKA 45+1: Ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Everton'ın yeni transferi Richarlison golü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

RENNES - EVERTON

RENNES: Koubek, Traore, Mexer, Gelin, Baal, Lea-Siliki, Andre, Zeffane, Grenier, Bourigeaud, Siebatcheu
TEKNİK DİREKTÖR: Sabri Lamouchi

EVERTON: Sketelenburg, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Gueye, Schneiderlin, Ramirez, Sigurdsson, Richarlison, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Silva

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton rennes Richarlison Rennes-Everton

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