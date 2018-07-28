Rennes - Everton | CANLI YAYIN

Cenk Tosun'un takımı Everton hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşılaşıyor. Rennes - Everton karşılaşması saat 19.30'da başladı. Karşılaşma Everton premier üyeleri tarafından Everton'ın sitesinden canlı olarak izlenebiliyor.
RENNES-EVERTON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... https://preseason.evertonfc.com/2018/07/23/everton-members-stream-rennes/?lang=en/
RENNES - EVERTON MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 28: Rennes, kontra atakta Bourigeaud'un golüyle 1-0 öne geçti.
DAKİKA 36: Rennes hızlı atağında sol kanattan içeriye çevrilen topu bomboş pozisyonda Siebatcheu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
DAKİKA 41: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cenk Tosun'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.
DAKİKA 45+1: Ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Everton'ın yeni transferi Richarlison golü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
RENNES - EVERTON
RENNES: Koubek, Traore, Mexer, Gelin, Baal, Lea-Siliki, Andre, Zeffane, Grenier, Bourigeaud, Siebatcheu
TEKNİK DİREKTÖR: Sabri Lamouchi
EVERTON: Sketelenburg, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Gueye, Schneiderlin, Ramirez, Sigurdsson, Richarlison, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Silva
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