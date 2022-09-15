RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes ile Fenerbahçe Roazhon Park'ta kozlarını paylaşacak Karşılaşma için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında "Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle'" konu başlığını araştırmaya başladı. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo (Serdar), Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre, King, Valencia

