RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler!

Rennes ile Fenerbahçe Roazhon Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Karşılaşma için geri sayım sürerken maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo (Serdar), Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre, King, Valencia

