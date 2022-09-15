SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler!

RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler!

15.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Rennes'e konuk olacak. Fransa'nın Rennes şehrinde bulunan 29 bin 376 izleyici kapasiteli Roazhon Park'ta oynanacak heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürüyor. Karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Tiago Martins. 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler!

Rennes ile Fenerbahçe Roazhon Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Karşılaşma için geri sayım sürerken maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo (Serdar), Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre, King, Valencia

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı!UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı!
Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyorIcardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor
Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti" Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe rennes atan fenerbahçe uefa ligi maçı yayınlanacak hakemi maçın da, bahçe maçı saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.