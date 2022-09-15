RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rennes Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Maç öncesi çok sayıda taraftar internette . 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığını aratıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo (Serdar), Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre, King, Valencia

