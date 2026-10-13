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Rennes - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete ile karşılaşacak. Her iki takımın da son performansları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Rennes - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Rennes
Perşembe 22:00
15.10.2026
OFI Crete
Stadyum: Roazhon Park Yayın: tabii Spor

Rennes ile OFI Crete, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Roazhon Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için bir araya geliyor.

Rennes, devam eden UEFA Avrupa Ligi sürecinde OFI Crete ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. İki takımın da form durumu merak konusu.

Lig Durumu

Rennes

3. Fransa Ligue 1
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
12
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Rennes 12 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Rennes İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
10 – 5

Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 0 gol atıp 0 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.

OFI Crete (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 7 gol atıp 0 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Rennes G M G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Rennes 4-1 Auxerre Fransa Ligue 1 G
  • 02.10.2026 Laval 1-0 Rennes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 19.09.2026 Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 M
  • 16.09.2026 Sturm Graz 0-0 Rennes UEFA Avrupa Ligi B
  • 11.09.2026 Rennes 1-0 Marsilya Fransa Ligue 1 G
OFI Crete

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 20.09.2026 OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 B
  • 17.09.2026 OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Olympiakos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 09.09.2026 OFI Crete 3-0 Nestos Chrisoupolis Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Rennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 gol atıp 8 gol yedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 1 maçında ise 1 berberlik yaşadı. OFI Crete ise 5 son maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 6 gol atıp 7 gol yedi. Avrupa'da ise 3'te 3 yaparak 7 gol atıp, kalesinde gol görmedi.

Eksik Oyuncular

Rennes

2 eksik
Arnaud Nordin Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Quentin Merlin Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

OFI Crete

1 eksik
Nikolaos Marinakis Sakat Kasığından Sakat

Rennes kadrosunda Arnaud Nordin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Quentin Merlin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

OFI Crete kadrosunda Nikolaos Marinakis (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adrien Thomasson Adrien Thomasson Rennes 2 Gol 2 Asist
Esteban Lepaul Esteban Lepaul Rennes 4 Gol 0 Asist
Przemyslaw Frankowski Przemyslaw Frankowski Rennes 1 Gol 1 Asist
Sebastian Szymanski Sebastian Szymanski Rennes 1 Gol 1 Asist

Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.

Sıkça Sorulan Sorular
Rennes - OFI Crete maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Rennes - OFI Crete maçı saat kaçta?

22:00

Rennes - OFI Crete maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Rennes - OFI Crete maçında hangi oyuncular eksik?

Arnaud Nordin, Quentin Merlin, Nikolaos Marinakis

Rennes ve OFI Crete'nin ligde kaç puanı var?

Rennes'in 13, OFI Crete'nin ise 7 puanı var.

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