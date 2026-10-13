Rennes - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Rennes Perşembe 22:00 OFI Crete

Rennes ile OFI Crete, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Roazhon Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için bir araya geliyor.

Rennes, devam eden UEFA Avrupa Ligi sürecinde OFI Crete ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. İki takımın da form durumu merak konusu.

Lig Durumu Rennes 3. Fransa Ligue 1 O 6 G 4 B 1 M 1 P 13 12 Attığı Gol 10 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Rennes 12 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı R Rennes İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 10 – 5

Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 0 gol atıp 0 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.

OFI Crete (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 7 gol atıp 0 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Rennes G M G G G tüm kulvarlar Rennes 4-1 Auxerre Fransa Ligue 1 G

Laval 1-0 Rennes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 M

Sturm Graz 0-0 Rennes UEFA Avrupa Ligi B

Rennes 1-0 Marsilya Fransa Ligue 1 G OFI Crete tüm kulvarlar AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 B

OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi G

Olympiakos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G

OFI Crete 3-0 Nestos Chrisoupolis Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Rennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 gol atıp 8 gol yedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 1 maçında ise 1 berberlik yaşadı. OFI Crete ise 5 son maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 6 gol atıp 7 gol yedi. Avrupa'da ise 3'te 3 yaparak 7 gol atıp, kalesinde gol görmedi.

Eksik Oyuncular Rennes 2 eksik Arnaud Nordin Quentin Merlin OFI Crete 1 eksik Nikolaos Marinakis

Rennes kadrosunda Arnaud Nordin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Quentin Merlin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

OFI Crete kadrosunda Nikolaos Marinakis (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrien Thomasson Rennes 2 Gol 2 Asist Esteban Lepaul Rennes 4 Gol 0 Asist Przemyslaw Frankowski Rennes 1 Gol 1 Asist Sebastian Szymanski Rennes 1 Gol 1 Asist

Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.