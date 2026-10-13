Rennes - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Rennes ile OFI Crete, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Roazhon Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için bir araya geliyor.
Rennes, devam eden UEFA Avrupa Ligi sürecinde OFI Crete ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. İki takımın da form durumu merak konusu.
Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 0 gol atıp 0 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.
OFI Crete (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 7 gol atıp 0 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi.
Rennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 gol atıp 8 gol yedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 1 maçında ise 1 berberlik yaşadı. OFI Crete ise 5 son maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 6 gol atıp 7 gol yedi. Avrupa'da ise 3'te 3 yaparak 7 gol atıp, kalesinde gol görmedi.
Rennes kadrosunda Arnaud Nordin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Quentin Merlin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
OFI Crete kadrosunda Nikolaos Marinakis (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.
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