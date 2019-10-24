Replikalar (Replicas) filmi konusu ve oyuncuları

Şeytanın Avukatı, 47 Ronin, Constantine, Speed ve Kasımda Aşk Başka'dır gibi filmlerde boy gösteren Keanu Reeves, asıl çıkışını Matrix serisiyle gerçekleştirdi. Son dönemde John Wick serisiyle aksiyon sinemasının unutulmazları arasına giren Reeves’in unutulmaz rollerinden biri de Replikalar (Replicas) filmindeki bilim insanı William Foster karakteridir.

Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı “Hain” filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.

REPLİKALAR (REPLICAS) FİLMİNİN KONUSU

İşine ve ailesine tutkuyla bağlı olan başarılı nörobilimci William Foster, büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır…

REPLİKALAR (REPLICAS) OYUNCULARI

Keanu Reeves

Rolü: Will Foster

Alice Eve

Rolü: Mona Foster

Thomas Middleditch

Rolü: Ed Whittle

Emjay Anthony

Rolü: Matt Foster

Aria Lyric Leabu

Rolü: Zoe Foster

Emily Alyn Lind

Rolü: Sophie Foster

John Ortiz

Rolü: Jones

Nyasha Hatendi

Rolü: Scott



