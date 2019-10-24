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Replikalar (Replicas) filmi konusu ve oyuncuları

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Sevilen aktör Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği Replikalar (Replicas), emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bir bilim adamının travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor.

Şeytanın Avukatı, 47 Ronin, Constantine, Speed ve Kasımda Aşk Başka'dır gibi filmlerde boy gösteren Keanu Reeves, asıl çıkışını Matrix serisiyle gerçekleştirdi. Son dönemde John Wick serisiyle aksiyon sinemasının unutulmazları arasına giren Reeves’in unutulmaz rollerinden biri de Replikalar (Replicas) filmindeki bilim insanı William Foster karakteridir.

Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı “Hain” filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.

REPLİKALAR (REPLICAS) FİLMİNİN KONUSU

İşine ve ailesine tutkuyla bağlı olan başarılı nörobilimci William Foster, büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır…

REPLİKALAR (REPLICAS) OYUNCULARI

Keanu Reeves
Rolü: Will Foster
Alice Eve
Rolü: Mona Foster
Thomas Middleditch
Rolü: Ed Whittle
Emjay Anthony
Rolü: Matt Foster
Aria Lyric Leabu
Rolü: Zoe Foster
Emily Alyn Lind
Rolü: Sophie Foster
John Ortiz
Rolü: Jones
Nyasha Hatendi
Rolü: Scott


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Anahtar Kelimeler:
Replikalar Keanu Reeves

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