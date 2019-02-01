Resident Evil 2 Remake’te Ada Wong’u kontrol etmek ister misiniz? Resident Evil 2 Remake, gerçekten de görsel kalitesi ve atmosferiyle “en iyi remake”lerden bir tanesi. Mr. X’i gördüğünde, hatta ayak seslerini duyduğunda gerilmeyen var mıdır acaba? Bu soruyu bir kenara bırakırsak, bu haberimizde size RE2 Remake’le ilgili bazı modlardan bahsedeceğiz. Tabii ki PC oyuncuları için.

Oyunda Leon Kennedy ve Claire Redfield’ı kontrol edebiliyoruz. Peki ya ek olarak Ada Wong’a ne dersiniz? Hazırlanan Ada Wong mod sayesinde Claire Redfield yerine Ada’yı kontrol etmenizi mümkün. Modu indirmek için bu sayfaya gidebilirsiniz.

Ayrıca, isterseniz Leon Kennedy’nin giysilerini değiştirebilir ve onu bir muhabir kılığına da sokabilirsiniz. O mod için de buraya bakmanızda fayda var. Tabii gideceğiniz sayfada farklı modlar da ilginizi çekebilir.

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