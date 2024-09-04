Resmen açıklandı, Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! Ballon d'Or'a aday gösterildi...

Geçtiğimiz senenin en iyisi 28 Ekim Pazartesi belli olacak. France Football'ın düzenlediği Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA ADAY GÖSTERİLDİ

30 futbolcunun yer aldığı listede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo

BİR ONUR DA ARDA GÜLER'E!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu. Kopa Trophy'yi geçen sezon Jude Bellingham kazanmıştı.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona,

Zaire - Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City