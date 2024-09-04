SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Resmen açıklandı, Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! Ballon d'Or'a aday gösterildi...

Resmen açıklandı, Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! Ballon d'Or'a aday gösterildi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.09.2024 22:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılı Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. İşte detaylar...

Resmen açıklandı, Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! Ballon d'Or'a aday gösterildi...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz senenin en iyisi 28 Ekim Pazartesi belli olacak. France Football'ın düzenlediği Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA ADAY GÖSTERİLDİ

hakan-calhanoglu-inter-2023-2324-1693235060-115138

30 futbolcunun yer aldığı listede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo

BİR ONUR DA ARDA GÜLER'E!

arda-guler-real-madrid-2023-2024-1711029152-132371

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu. Kopa Trophy'yi geçen sezon Jude Bellingham kazanmıştı.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona
Alejandro Garnacho - Manchester United
Karim Konate - Salzburg
Kobbie Mainoo - Manchester United
Mathys Tel - Bayern Münih
Lamine Yamal - Barcelona,
Zaire - Emery - Paris Saint-Germain
Joao Neves - Paris Saint-Germain
Savinho - Manchester City

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu son dakika
En Çok Okunan Haberler
Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açıldı!

Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açıldı!

Çok merak ediliyordu! G.Saray Osimhen'in maaşını resmen açıkladı

Çok merak ediliyordu! G.Saray Osimhen'in maaşını resmen açıkladı

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Arda Güler aday gösterildi! Ballon d'Or...

Arda Güler aday gösterildi! Ballon d'Or...

Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti!

Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.