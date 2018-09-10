Resmen eridiler! Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlüler

9 kilo verdiğini söyleyen Beyonce, günde ortalama 7 bardak limon suyu, karabiber ve pekmez karışımı içiyormuş. Tansiyonu olanlar bu diyette yandı. Aman uzak durun!
Ünlü isim son görüntüsüyle bir hayli şaşırttı! Christina Aguilera tam 22 kiloya veda etti. Kendisini daha seksi hissettiğini söyleyen yıldız isim, kilo vermek için dışarıdan yemek yemeye son verilmesi gerektiğini söylüyor. Yemek yapmayı çok seven Aguilera, kendi yemeklerini kendi pişiriyor artık.
O da 27 kilo vererek bizi şaşırtan bir diğer isim oldu. Hamileliği sırasında 87 kiloya ulaşan Kardashian,kilo vermek için çok sıkı çalıştığını söyledi. Atkins diyeti uyguladı, yani karbonhidratı olabildiğince azalttı. Valla helal olsun sana Kim!
Diyet, kilo verme içeriklerinde Sibel Can ile karşılaşmamak mümkün değil artık. Çok sık kilo alıp, veren isim geçen yaz tam 55 kiloya kadar düştü. Fakat şu son zamanlarda yine biraz eski görüntüsüne kavuşmuş gibi. Aman sağlıklı olsun da :)
Diyetlerden bir türlü yüzü gülmeyen Seren Serengil çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Kilo verdikten sonra kendisini daha iyi hissettiği kesin...
Pelin Öztekin mide ameliyatı geçiren bir diğer isim. 90 kilodan ortalama 55/60 kilogram aralığına düşen Öztekin, kendisi için şunları söylüyor: "Artık kilomda durdurulamaz bir yükseliş vardı ve bir yola girdim. Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum. 27 yılı yaşayan Pelin’le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe büyüdüm."
Gerçekten her şeyin başı sirke! Her şeye mi iyi gelir arkadaş... Ne mübarek bir ürün olduğunu Megan Fox'da anlamış ve doğumdan sonra kilolarını aç karnına içtiği elma sirkesi sayesinde vermiş.
Şimdilerde aşırı zayıflığı ile konuşuluyor. Yani arkadaşlar siz ne yapsanız eleştirileceksiniz. O yüzden kafanıza dış sesleri takmadan hareket edin. Kararı kendiniz verin. Jolie'nin sırrı ise ezilmiş sarımsak ve zencefil suyunda saklıymış.
Zayıflamaya karar verdikten sonra istikrarlı bir şekilde devam etmiş ve azmin sonucu almış Ergen. Diyet sürecini şu şekilde anlatıyor yıldız isim: Ara öğünleri atlamamaya çalışıyorum. Ayrıca porsiyonlarımı küçültüyorum. Beyaz un, şeker ve ekmek gibi tehlikeli üçlüden uzak duruyorum. Bu arada mutlaka yürüyüş yapıyorum."
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