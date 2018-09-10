Resmen eridiler! Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlüler

Beyonce

9 kilo verdiğini söyleyen Beyonce, günde ortalama 7 bardak limon suyu, karabiber ve pekmez karışımı içiyormuş. Tansiyonu olanlar bu diyette yandı. Aman uzak durun!

Christina Aguilera

Ünlü isim son görüntüsüyle bir hayli şaşırttı! Christina Aguilera tam 22 kiloya veda etti. Kendisini daha seksi hissettiğini söyleyen yıldız isim, kilo vermek için dışarıdan yemek yemeye son verilmesi gerektiğini söylüyor. Yemek yapmayı çok seven Aguilera, kendi yemeklerini kendi pişiriyor artık.

Kim Kardashian

O da 27 kilo vererek bizi şaşırtan bir diğer isim oldu. Hamileliği sırasında 87 kiloya ulaşan Kardashian,kilo vermek için çok sıkı çalıştığını söyledi. Atkins diyeti uyguladı, yani karbonhidratı olabildiğince azalttı. Valla helal olsun sana Kim!

Sibel Can



Diyet, kilo verme içeriklerinde Sibel Can ile karşılaşmamak mümkün değil artık. Çok sık kilo alıp, veren isim geçen yaz tam 55 kiloya kadar düştü. Fakat şu son zamanlarda yine biraz eski görüntüsüne kavuşmuş gibi. Aman sağlıklı olsun da :)

Seren Serengil



Diyetlerden bir türlü yüzü gülmeyen Seren Serengil çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Kilo verdikten sonra kendisini daha iyi hissettiği kesin...