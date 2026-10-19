Resmen kendi dilleri var: Bebeklerin çıkardığı 5 sesin anlamı!

Uzmanlar, bebeklerin ağlamaya başlamadan hemen önce fiziksel ihtiyaçlarını anlatmak için 5 temel refleks sesi çıkardığını belirtiyor. Bebeğin dilinin damağına değme şeklinden karın kaslarının kasılmasına kadar tamamen biyolojik temellere dayanan bu gizli kodlar, ebeveyn-bebek iletişiminde adeta bir devrim niteliğinde.

İşte tüm dünyada kabul gören o 5 sihirli ses ve anne-babalar için hayat kurtaran anlamları:

İŞTE O BEŞ REFLEKS VE ANLAMLARI

• "Neh" → Açlık (Dilin damağa emme refleksiyle dokunmasıyla oluşur)

• "Owh" → Uykum var / Yorgunluk (Esneme refleksine benzer şekilde ağzın ovalleşmesiyle çıkar)

• "Eh" → Gazım var / Geğirme ihtiyacı (Göğüsteki gazı itme çabasıyla oluşur)

• "Heh" → Rahatsızlık (Sıcaklık, soğukluk veya cildini rahatsız eden bir durum)

• "Eairh" → Alt solunum yolu gazı / Altım ıslak (Karın kaslarının kasılmasıyla çıkan derin bir ses