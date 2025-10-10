Resmi açıklama an meselesi! Erol Bulut geri döndü... İşte yeni takımı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut’u getirdi. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, tecrübeli çalıştırıcıyla Antalya’da yapılan görüşmelerin ardından 2 yıllık anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son olarak İngiltere Championship takımlarından Cardiff City’yi çalıştıran Erol Bulut’un, Antalyaspor tarafından gün içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, daha önce Süper Lig’de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’yı çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, son olarak İngiltere’de Cardiff City’nin başında görev yaptı.