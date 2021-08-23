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Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz...

23.08.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille Başkanı Olivier Letang, adı son dönemde Nice ile anılan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceğiyle ilgili net konuştu. Letang, Fransız basınına verdiği röportajda golcü futbolcuyu bırakmayacaklarını söyledi.

Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz...

Lille Başkanı Olivier Letang, adı son dönemde Nice ile anılan milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Letang, Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yapan teknik direktör Christophe Galtier, Nice'e geçtikten sonra Burak'ı istemiş ve 36 yaşındaki futbolcunun Nice transfer olacağı iddiaları basında yer bulmuştu.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Geçtiğimiz sezon Lille ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz, çıktığı 28 maçta 16 gol ve 5 asistle şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.


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