Resmi açıklama geldi! Erol Bulut İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni hocası oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran ardından Gaziantep FK'nın yolunu tutan Erol Bulut için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınından BBC'nin haberine göre başarılı teknik adam yeni sezondan itibaren İngiltere'ye gidiyor.

'ANLAŞMA SAĞLANDI!'

Habere göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı Cardiff City ile anlaşma sağladı. Championship'te mücadele eden Cardiff City geçtiğimiz sezonu küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

????Erol Bulut İngiltere Championsip ekibi Cardiff City'nin yeni hocası oldu. https://t.co/143zydzsOd — Mynet Spor (@mynetspor) June 3, 2023

İngiliz ekibinden de konuyla alakalı resmi açıklama geldi. Cardiff City'den yapılan resmi açıklamada "Cardiff City Futbol Kulübü, Erol Bulut'un A takım menajeri olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 4 TAKIMDA HOCALIK YAPTI

Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmıştı.

