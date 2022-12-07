Resmi açıklama geldi! Trabzonspor logosunu güncellediğini duyurdu

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğunu perçinlemek adına çalışmalarını sürdürürken ligin geride kalan 14 haftasında topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

LOGOSUNU GÜNCELLEDİ

Ligin ilk devresinin tamamlanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Karadeniz ekibi, resmi siteden yapılan açıklamada logosunu güncellediğini duyurdu.

"HATALAR GİDERİLMİŞTİR"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, mevcut logomuzda yer alan renklerini tüzüğümüze uygun şekilde güncelleyerek simetri hatalarını gidermiştir. Kıymetli iş ortaklarımızın ve tüm medya kuruluşlarının bu güncellemeyi dikkate alıp; logomuzu aşağıda yer aldığı gibi kullanmasını önemle rica ederiz." denildi.

TRABZONSPOR'UN YENİ LOGOSU ŞU ŞEKİLDE:

➡️Trabzonspor logosunu güncelledi:



????"Kulübümüz, mevcut logomuzda yer alan renklerini tüzüğümüze uygun şekilde güncelleyerek simetri hatalarını gidermiştir." pic.twitter.com/3EQnUFFg8z — Mynet Spor (@mynetspor) December 7, 2022



