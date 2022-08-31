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Resmi başvuru yapıldı! Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi

31.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Sezon başında hayata geçirilen Rezerv Lig için Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir talep geldi. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada Rezerv Lig'in bu sezon için durdurulması talep edildi. İşte detaylar...

Resmi başvuru yapıldı! Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig uygulamasının bu sezon iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Kulüpler Birliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık."

"MÜSABAKA OYNAYACAK SAHA BULAMIYORUZ"

"Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir." diyen Kulüpler birliği şöyle devam etti "Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir."

"BU SEZON İÇİN DURDURULMASI..."

"Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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