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Resmi duyuru bir türlü gelmemişti! Galatasaray'dan Osimhen için açıklama... Artık kesin gözüyle bakılıyor

Galatasaray taraftarının müjdeli haber beklediği ancak bir türlü netlik kazanmayan Victor Osimhen transferinde Al-Hilal bir adım öne geçerken Sarı-Kırmızılı yöneticilerden konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Resmi duyuru bir türlü gelmemişti! Galatasaray'dan Osimhen için açıklama... Artık kesin gözüyle bakılıyor
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarlarının yanı sıra tüm dünyanın da merakla beklediği Victor Osimhen transferi henüz resmi olarak netleşmiş değil.

Sarı-Kırmızılılar Nijeryalı golcüyü kadrosuna katabilmek için tüm imkanlarını seferber ederken Suudi Arabitan ekibi Al-Hilal transfer büyük bir yol kat etmişti.

REKOR TEKLİF

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Gün geçtikçe bu transferdeki perde arkasındaki gelişmeler gün yüzüne çıkmaya başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in, Nijeryalı golcüye rekor seviyede bir maaş önerdiği öğrenilmiş ancak Osimhen'in, Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

Nijeryalı golcünün Galatasaray cephesiyle yaptığı görüşmede, "Eğer sizden gelen teklifin iki katını alırsam Al-Hilal'e giderim, aksi takdirde tercihim Galatasaray olur" şeklinde bir yaklaşım sergilediği belirtildi.

'KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR'

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Al-Hilal'in, daha önce iki kez geri çevrilmesine rağmen ısrarından vazgeçmeyip, üçüncü teklifini yıllık 40 milyon euroya çıkarırken İtalyan ve Arap basını, yapılan son teklifle beraber Osimhen’in Al-Hilal’e transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

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Tüm bunlar yaşanırken Galatasaraylı yöneticilerden de konuyla alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Osimhen için büyük fedakârlıkları göze aldık ama Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Bu noktada bizim sunabileceğimiz, verebileceğimiz rakam belli. Elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.

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