Restoran dünyasının Oscar’ları: Dünyanın en iyi 50 restoranı belirlendi! Birinci çok ilginç bir yerde

Restoran dünyasının Oscar’ları sahiplerini bulurken, dünyanın en iyi 50 restoranı belli oldu. Sıcak hava dalgasının ortasında kalan Londra'da gerçekleştirilen ve aktör Stanley Tucci'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte dünyanın en iyi 50 restoranı sıralandı. Bu yılki sıralamalar, dünya genelinde 27 bölgeden yemek dünyasındaki 1.070 kişinin oylarıyla derlendi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 50 RESTORANI

SingleThread (Healdsburg, Kaliforniya) Ikoyi (Londra, İngiltere) Leo (Bogotá, Kolombiya) Oteque (Rio de Janeiro, Brezilya) Belcanto (Lizbon, Portekiz) Narisawa (Tokyo) Le Bernardin (New York) Boragó (Santiago, Şili) Quique Dacosta (Dénia, İspanya) La Cime (Osaka, Japonya) Schloss Schauenstein (Fürstenau, İsviçre) Sorn (Bangkok) Jordnær (Kopenhag) Fyn (Cape Town) Odette (Singapur) The Clove Club (Londra, İngiltere) Hiša Franko (Kobarid, Slovenya) Atomix (New York) Mayta (Lima, Peru) Arpège (Paris) Florilege (Tokyo) St. Hubertus (San Cassiano, İtalya) Le Clarence (Paris) Hof van Cleve (Kruishoutem, Belçika) Restaurant Tim Raue (Berlin) Frantzén (Stockholm, İsveç) The Chairman (Hong Kong) The Jane (Antwerp, Belçika) Septime (Paris) Mugaritz (San Sebastian, İspanya) Den (Tokyo) Piazza Duomo (Alba, İtalya) Alchemist (Kopenhag) Nobelhart & Schmutzig (Berlin) Elkano (Getaria, İspanya) Reale (Castel di Sangro, İtalya) Don Julio (Buenos Aires, Arjantin) Steirereck (Viyana) Uliassi (Senigallia, İtalya) Maido (Lima, Peru) Le Calandre (Rubano, İtalya) Quintonil (Mexico City) Lido 84 (Gardone Riviera, İtalya) A Casa do Porco (São Paulo, Brezilya) Asador Etxebarri (Axpe, İspanya) Pujol (Mexico City) Diverxo (Madrid) Disfrutar (Barselona) Central (Peru)

VE BİRİNCİ... "GERANIUM"

"Dünyanın En İyi Restoranı" seçilen Kopenhag'daki "Geranium", bir futbol stadyumunun sekinci katında yer alıyor. Bu yıl, Danimarka'nın başkentinden bir restoranın listenin ilk sırasında olduğu ikinci yıl oldu. Geçen yıl ise Noma isimli restoran 1 numara seçilmişti.

Listenin ikinci 50’sinin 86. sırasında ise İstanbul'daki Mikla isimli restoran bulunuyor.

