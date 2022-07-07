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Çıtır çıtır oluyor mutlaka deneyin! Tulumba tarifi

07.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tulumba sokak lezzetleri denilince akla gelen ilk tatlılar arasında yer alıyor. Küçük boyuttaki bu tatlının lezzeti dillere destan oluyor. Tulumba tatlısını hep dışarıdan alıyorsanız ve evde yapmak istiyorsanız bu tarifi kaçırmayın!

Çıtır çıtır oluyor mutlaka deneyin! Tulumba tarifi

Tulumba tatlısı her yaştan insan tarafından oldukça seviliyor. Bu tatlının yapımı oldukça basit olsa da hamurunun kıvamını tam tutturmak gerekiyor. Tulumba tatlısının hamurunun ve şerbetinin tam kıvamı için bu tarifi uygulayabilirsiniz. Oldukça lezzetli olan bu tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.

TULUMBA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2,5 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı irmik
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

  • 3 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

  • Tatlının şerbetini hazırlamak için; su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra orta ateşte 10- 15 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu da ekledikten sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.
  • Bir tencerede su, toz şeker, tuz ve tereyağını karıştırıp kaynatın.
  • Üzerine unu ilave edip sürekli olarak karıştırın ve toparlanan sert ve yapışkan bir hamur elde edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Ilınan hamura tek tek yumurtaları kırın ve karıştırarak hamura yedirin. İrmik ve nişastayı da hamura karıştırın.
  • Yaklaşık 2-3 cm. kalınlığında yıldız ucun takılı olduğu krema sıkma torbasına soğuyan hamuru alın.
  • Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın. Kızgın olmayan yağa hamurdan yaklaşık 5 cm. büyüklüğünde parçalar sıkın ve renk alana kadar kızarmalarını sağlayın. Hamuru yağa atarken yağın soğuk olması oldukça önemli.
  • Kızaran tatlıları bekletmeden soğuk şerbete aktarın. Şerbetini çekmesi için beklettikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!


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tulumba
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