Restoranlarda yediğiniz gibi: Kremalı ve köri soslu tavuk tarifi!

Ünlü restoranlarda severek tükettiğimiz köri soslu tavuğu aslında evde yapmak oldukça kolay. Soya sosu oldukça tuzlu bir sos olduğundan tuz koymayabilirsiniz. Evde soya sosunuz yoksa kullanmaya da bilirsiniz. İşte restoranlardaki gibi köri soslu tavuk yapmanın aşamaları.

KÖRİ SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

1 çorba kaşığından az sıvı yağ

1 çay kaşığı soya sosu

1 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı krema

200 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı doğranmış sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

Sunum için haşlanmış sebzeler

Süslemek için taze kekik

KÖRİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Sıvı yağ tavaya konduktan sonra kızması beklenir. Yağ istenilen miktarda kızdıktan sonra tavuklar sotelenir.

Ayrı bir kapta ezilen sarımsak ilave edilir. 1 şeker kaşığı kadar soya sosu ilave edilir ve kızarması beklenir. Tavuklar hafif kızardıktan sonra biber eklenir.

1 fincan süt ve 1 tatlı kaşığı krema ilave edilir. Malzemelere ek olarak 1 çay kaşığı köri ve istenilen miktarda pul biber eklenerek kısık ateşte pişmesi beklenir.

Tavukların yaklaşık 1-2 dakika pişmeleri yeterlidir. Sunuma geçebilirsiniz.

KÖRİ SOSLU TAVUK İÇİN SUNUM ÖNERİSİ

Köri soslu tavuğu bademli pilavla servis edebilirsiniz.

Sunum için havuç, Brüksel lahanası ve biberleri veya dilediğiniz diğer sebzeleri kullanabilirsiniz.

Son olarak Frenk maydanozunu da süslemeye dahil ettikten sonra köri soslu tavuk servise hazırdır.



