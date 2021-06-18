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Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Resul Dindar biyografisi...

18.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce arkadaşlarıyla beraber Karmate (değirmen) isimli grubunu kuran ve grupta solistliği üstlenen Resul Dindar, gruptan daha sonra ayrılmış ve kariyerine solo şekilde devam etme kararı almıştır. Son olarak 2021 senesinde Çift Jandarma ve Sırdaş isimli albümleri yayınlayan Resul Dindar, bu hafta Kuzeyin Oğlu programının konuğu oluyor. Peki Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Resul Dindar biyografisi...

Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Resul Dindar biyografisi...

Türk halk müziği ses sanatçısı olarak bilinen Resul Dindar, daha önce arkadaşlarıyla beraber Karmate (değirmen) isimli grubunu kurmuş ve grupta solistliği üstlenmiştir. Gruptan daha sonra ayrılan ve kariyerine solo şekilde devam etme kararı alan sanatçı, son olarak 2021 senesinde Çift Jandarma ve Sırdaş isimli albümleri yayınlamıştır. Resul Dindar, bu hafta Kuzeyin Oğlu programının yeni bölüm konuğu oluyor. Peki Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

RESUL DİNDAR KİMDİR?

24 Ocak 1982 tarihinde Hopa, Artvin'de dünyaya gelen Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla beraber Karmate (değirmen) grubunu kurmuş ve bu müzik grubunun solistliğini üstlenmiştir. Karmate, Nani ve Nayino isimli iki albüm çıkarmış olan Resul Dindar gruptan 2012 senesinde ayrılarak müziğe tek başına devam etmeyi sürdürmüştür. 1 Nisan 2013 tarihinde Divane isimli ilk solo albümünü yayınlayan başarılı sanatçının seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de içermektedir.

RESUL DİNDAR ALBÜMLERİ

Aşk-ı Meşk (2017)
Divane (2013)
Dalgalan Karadeniz (2014)

RESUL DİNDAR SİNGLE'LARI

Sırdaş (2021)
Çift Jandarma (2021)
Yaşlan Benimle (2020)
Hiç (Remix) (2020)
Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)
En Sonum (2020)
Duman Aldi Dağlara (2020)
Kendine İyi Bak (2011)
Sorma (2016)
Hiç (2016)
Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)
Öptüm (2017)
Eyvallah (2018)
Yangın Yeri (2018)
Sevdam ile Beraber (2019)

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Resul Dindar
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