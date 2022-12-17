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Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Resul Dindar'ın hayatı ve biyografisi

17.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resul Dindar, Şarkılar Bizi Söyler programının 17 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne Azerin, Züleyha, Samida ve İmran Salkan ile birlikte konuk oldu. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen programın yeni bölüm fragmanı sonrası birçok kişi ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Resul Dindar'ın hayatı ve biyografisi...

Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Resul Dindar'ın hayatı ve biyografisi

Resul Dindar Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Resul Dindar hakkında merak edilenler...

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982 Artvin Hopa doğumludur. Dindar’ın profesyonel müzik kariyeri İsmail Avcı ve Oktay Üst isimli iki arkadaşıyla beraber kurduğu ‘’Karmate’’ müzik grubu ile başlamıştır. Grubun solisti Resul Dindar olmuştur. Karmate grubu ilk olarak 2009 yılında ‘’Nani’’, 2010 yılında ise ‘’Nayino’’ adlı iki albüm çıkarmıştır. Bu albümlerde Türkçe, Gürcüce, Lazca, Megrelce ve Hemşince şarkılar yer almaktadır. Dindar 2012 yılında gruptan ayrılarak kariyerine tek başına devam etme kararı almıştır. Böylece 2013 yılında ‘’Divane’’ adlı solo çalışmasını yayınlamıştır. Bunu 2014 yılındaki ‘’Dalgalan Deniz’’ ve 2017 yılında çıkardığı ‘’Aşk-ı Meşk’’ adlı albümler izlemiştir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU RESUL DİNDAR EVLİ Mİ?

Resul Dindar, Derya Batum ile evlidir ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

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