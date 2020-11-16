Reyhan şerbeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Anadolu ve Osmanlı mutfağının en çok tercih edilen içeceği olan reyhan şerbeti, ramazan ayında su ihtiyacımızı karşılar. Aynı zamanda yaz aylarında serinlemek için tercih edilen reyhan şerbeti, tadı, kokusu ve rengi ile enfes bir içecek haline geliyor. Yapımı hem kolay hem de sağlık açısından uygun olan reyhan şerbeti gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Bağışıklık Sistemini Destekleyen Reyhan Şerbeti

Reyhan şerbeti, serinleten ve sağlık açısından oldukça faydalı bir içecektir. Yapımı oldukça kolay olan reyhan şerbeti bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı korunmamıza yardımcı olur. Kokusu, rengi ve tadı ile eşsiz bir tarif olan reyhan şerbeti elinizin altında kalmasını isteyeceğiniz içecekler arasında yerini alacaktır.

Reyhan Şerbeti Faydaları

Reyhan şerbeti, şekerli ve gazlı içecekler yerine sağlıklı ve ev yapımı olmasından dolayı son dönemlerin en gözde içeceği haline geldi. Kokusu, rengi ve tadı ile fark oluşturan reyhan şerbeti faydası nedir diye sorulduğunda, saymakla bitmiyor. Yoğun öksürüklerin giderilmesinde ve boğazın temizlenmesinde büyük rol oynar. Virüs ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Antibakteriyel özellik taşıyarak özellikle belli virüslerin vücuttan atılmasında katkı sağlar. Sağlıklı bakterilerin gelişmesine yardımcı olurken, zararlı bakterilerin azalmasına sebep olur. Bu yüzden bağırsakları çalıştırarak, hazımsızlık problemini ortadan kaldırır. İçeriğinde antioksidan ve antienflamatuar bulunduğundan kan basıncını dengede tutmaya yardımcı olur. Kalp sağlığını destekler. Ayrıca reyhan şerbeti, depresyon, anksiyete ve ruhsal bozuklukların giderilmesinde büyük rol oynar. Stresi azaltır ve insanların rahatlamasına katkı sağlar. Mutluluk hormonunun çalışmasını tetikleyen doğal ilaç görevi görür. Antioksidan etkisi vardır ve zinde tutar.Yemekten sonra tüketilince sindirimi kolaylaştırır. Ramazan ayında susuzluğu giderir. Günlük hayatta kullanıldığında gerekli enerjiyi sağlar. Diyabet hastaları güvenle kullanabilir. Kan şekeri düşmesi nedeniyle oluşan baş dönmesini engeller. Kanserle savaşmada büyük rol oynar. Yapılan klinik çalışmalarda kanseri önleyebilecek fitokimyasallara sahip olduğu görülmüştür. Akciğer, karaciğer, ağız ve deri kanseri gibi birçok kanser türünde iyileşmede etkin rol oynar, tümörlerin büyümesini engeller. Baş dönmesi ve mide bulantısına iyi gelir.