Reyhan şerbeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Anadolu ve Osmanlı mutfağının en çok tercih edilen içeceği olan reyhan şerbeti, ramazan ayında su ihtiyacımızı karşılar. Aynı zamanda yaz aylarında serinlemek için tercih edilen reyhan şerbeti, tadı, kokusu ve rengi ile enfes bir içecek haline geliyor. Yapımı hem kolay hem de sağlık açısından uygun olan reyhan şerbeti gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
Reyhan şerbeti, serinleten ve sağlık açısından oldukça faydalı bir içecektir. Yapımı oldukça kolay olan reyhan şerbeti bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı korunmamıza yardımcı olur. Kokusu, rengi ve tadı ile eşsiz bir tarif olan reyhan şerbeti elinizin altında kalmasını isteyeceğiniz içecekler arasında yerini alacaktır.
Reyhan şerbeti, şekerli ve gazlı içecekler yerine sağlıklı ve ev yapımı olmasından dolayı son dönemlerin en gözde içeceği haline geldi. Kokusu, rengi ve tadı ile fark oluşturan reyhan şerbeti faydası nedir diye sorulduğunda, saymakla bitmiyor. Yoğun öksürüklerin giderilmesinde ve boğazın temizlenmesinde büyük rol oynar. Virüs ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Antibakteriyel özellik taşıyarak özellikle belli virüslerin vücuttan atılmasında katkı sağlar. Sağlıklı bakterilerin gelişmesine yardımcı olurken, zararlı bakterilerin azalmasına sebep olur. Bu yüzden bağırsakları çalıştırarak, hazımsızlık problemini ortadan kaldırır. İçeriğinde antioksidan ve antienflamatuar bulunduğundan kan basıncını dengede tutmaya yardımcı olur. Kalp sağlığını destekler. Ayrıca reyhan şerbeti, depresyon, anksiyete ve ruhsal bozuklukların giderilmesinde büyük rol oynar. Stresi azaltır ve insanların rahatlamasına katkı sağlar. Mutluluk hormonunun çalışmasını tetikleyen doğal ilaç görevi görür. Antioksidan etkisi vardır ve zinde tutar.Yemekten sonra tüketilince sindirimi kolaylaştırır. Ramazan ayında susuzluğu giderir. Günlük hayatta kullanıldığında gerekli enerjiyi sağlar. Diyabet hastaları güvenle kullanabilir. Kan şekeri düşmesi nedeniyle oluşan baş dönmesini engeller. Kanserle savaşmada büyük rol oynar. Yapılan klinik çalışmalarda kanseri önleyebilecek fitokimyasallara sahip olduğu görülmüştür. Akciğer, karaciğer, ağız ve deri kanseri gibi birçok kanser türünde iyileşmede etkin rol oynar, tümörlerin büyümesini engeller. Baş dönmesi ve mide bulantısına iyi gelir.
Reyhan şerbeti ılık olarak tüketilirse solunum yolu iltihabın geçmesine katkı sağlar. İyi bir idrar söktürücüdür, böbrekleri çalıştırır. İdrar yolu enfeksiyonu olanlar tüketebilirler. Ateş düşürür, vücut ısısını engeller. Doğal içecek olduğu için çocuklar rahatlıkla tüketebilirler. Çocukların fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur.Vücut direncini oldukça yükseltir. Göz sağlığın güçlenmesinde etkilidir. Ağız kokusunun giderilmesinde büyük rol oynar. Cildinize canlılık katarak, cilt sağlığına yarar sağlar. Mideyi rahatlatır, ağrı kesici etkisi vardır.Reyhan şerbeti içildiğinde vücuttaki asit dengesine yardımcı olur. Kansızlık sorununa iyi gelir. Kolesterolün düşmesine katkı sağlar. Doğal afrodizyak etkisi vardır. İçerisindeki doğal aroma, inflamasyonu azaltırken enerji seviyesi artarak libidonun artmasına neden olur.
Reyhan şerbeti, detox olarak kullanılabilir. Karaciğere içeriğindeki enzimleri göndererek içerisindeki yağın azalmasına etken sağlayarak zayıflamaya yardımcı olur. Metabolizmayı güçlendirir. Kilo vermek isteyenlerin imdadına koşan bitkisel içecek türüdür. İnflamasyonu düşürerek kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli tüketimde gün içinde kan şekerini dengeleyeceği için diyet sürenizi daha rahat geçirmenize katkı sağlar. Faydalarından yararlanabilmek için günde toplam 3 kere; sabah, öğlen ve akşam şeklinde tüketilmelidir.
Günümüzde reyhan şerbeti nasil yapilir ve besin değeri nedir gibi sorular sıkça araştırılıyor. Yaz günlerin vazgeçilmezi reyhan şerbeti tarifi ile günü enerjik geçirirsiniz. Az şeker ve mükemmel kokusu ile tadı damağınızda bırakır. Yapımın kolaylığı ve sağlıklı olması nedeniyle yüz yıllardır anadolu insanı tarafından keyifle tüketilir. Osmanlıdan günümüze kadar gelen reyhan şerbeti nasıl yapılır sorunun yanıtı;
Malzemeler
Hazırlanışı
Reyhanları iyice temizleyip ayıklayın. Ayıkladığınız reyhanları güzelce yıkayın. Portakal kabuğu ve limon kabuğunu rendeleyin. Reyhanı kaynatmak yerine demleyin böylelikle vitamin ve mineralleri azalmaz. 2 litre kaynamış suyun içerisine reyhanları saplarıyla beraber koyun. Bir adet tarçını, karanfili, rendelenmiş limon ve portakal kabuklarını aynı suyun içerisine ilave edin. Kullandığınız kabın ağzını kapatın ve yarım saat demlenmesini bekleyin. Demlenen ve ılıyan suyu süzgeç yardımıyla süzün. Süzülen suyun içerisine 3-4 yemek kaşığı bal ekleyin. Damak tadınıza göre bal oranını azaltabilirsiniz. Bal kullanmayı istemeyenler şeker kullanabilir. Süzülen ve balı eklenen reyhan şerbetini buz dolabında soğumaya bırakın. Hemen tüketmek isteyenler içerisine buz koyup servis yapabilirler. Aynı şerbeti kışın kuruttuğunuz reyhan ile de yapabilirsiniz.Reyhan şerbeti hazır afiyet olsun.
Zayıflamak ve vücudunu forma sokmak isteyenler için ideal bir içecek türüdür. Hazmı kolaylaştırıp, şekerinizi düzenler. Metabolizmanın hızlı çalışmasına katkı sağlar. Bağırsakların çalışmasında önemli rol oynar.Yağ bakımından sıfır değere sahiptir. Bir bardak reyhan şerbeti 24 kaloridir. Kolesterol sıfır değerindedir. Kalp hastaları gönül rahatlığıyla içebilir. Protein ve lif değeri 0.1 gramdır.
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