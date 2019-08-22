MAGAZİN

Reynmen adını değiştirmek zorunda kaldı! İşte sebebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının başka birinin adına patentli olduğu ortaya çıktı. Aktaş, yaşanan gelişme sonrası adını değiştirmek zorunda kaldı.

Reynmen adını değiştirmek zorunda kaldı! İşte sebebi

Derdim Olsun ve Ela isimli iki şarkısıyla gündemden düşmeyen ve her gün başka bir kişi tarafından eleştirilen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın başı bu sefer de kullandığı takma isimle derde girdi. Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabını Ömer Duvaklı isimli bir kişiye ait olduğu ve tüm hakların ondan olduğu ortaya çıktı.

Kanal D'deki 2. Sayfa'nın haberine göre, 'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi. Bunun üzerine harekete geçen Aktaş ise B planını devreye soktu.

YENİ ADI R REYNMEN OLDU

Karar itiraz eden ancak kabul edilmeyen Reynmen, 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak 'R Reynmen' markasını tescil etti.

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Bikinisinin azizliğine uğradıBikinisinin azizliğine uğradı
'Ayakta tek başıma durabiliyorum''Ayakta tek başıma durabiliyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Reynmen Reynmen adı ela

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zehra Çilingiroğlu bikinisi yüzünden gündem oldu

Bikinisinin azizliğine uğradı

Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta

'Ayakta tek başıma durabiliyorum'

Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

Karısı bir kadınla öpüşürken görmüştü! Kararını verdi

Harika Avcı’nın zor günleri! Mide ameliyatı sonrası...

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti! Ali Gürlü kimdir?

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Athena Gökhan’dan Bakan Pakdemirli’ye uçak tepkisi

Bakan'a tepki gösterdi: Kimin ihmalkarlığı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.